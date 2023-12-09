Белорусы могут остаться без подарков на праздники

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Логисты предупредили о сбое в поставках товаров перед католическим Рождеством.

Доставка грузов перед католическим Рождеством по всему миру нарушена из-за проблем с двумя основными судоходными каналами — Панамским и Суэцким. Об этом пишет Office Life со ссылкой на Financial Times (FT).

Панамский канал фактически закрыт, рассказывает источник издания. Из-за засухи произошло обмеление, и снизилась пропускная способность канала.

По данным аналитической группы MDS Transmodal, в III квартале этого года более половины контейнерных перевозок из Азии в Северную Америку и обратно должны были идти или через Панамский, или через Суэцкий канал.

Теперь стало очевидным, что часть заказанных товаров не успеет дойти до грузополучателей к Рождеству.

По словам генерального директора Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе, из-за проблем в Панамском канале возможны задержки с поставками бытовой электроники — в частности, производства Apple, а также с доставкой рождественских украшений.

Суэцкий канал сейчас мало кто из логистов рассматривает как альтернативу из-за политической ситуации — йеменские хуситы атакуют коммерческие суда. Пираты активизировались с началом войны между Израилем и террористами ХАМАС. С начала декабря нападению подверглись одно британское судно и три корабля США.

По оценке отраслевых экспертов, если не удастся в ближайшее время преодолеть проблемы на Панамском и Суэцком каналах, то будет нарушена устойчивость цепочек поставок и гарантированы проблемы на весь следующий год. Это значит, что тарифы на доставку начнут расти.

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