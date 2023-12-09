Политолог: Путин живет в страхе 5 9.12.2023, 17:29

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Фесенко указал на важные факты насчет охраны российского правителя во время визита в ОАЭ.

Российский диктатор Путин «живет в страхе», во время полета в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию борт с главарем россиян сопровождали истребители.

В Саудовской Аравии и в ОАЭ «на всякий случай» также были «кадыровцы», рассказал известный украинский политолог Владимир Фесенко в эфире канала «FreeДом2. "Полет в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию в сопровождении истребителей, и что там еще не случайно Кадыров был и «кадыровцы»…", - заявил эксперт.

По словам Фесенко, диктатор раньше был намного выше всех арабских лидеров, а теперь ему «приходится к ним ездить и показывать, что он заинтересован во взаимодействии и в каких-то даже чисто символических контактах с ними».

Отметим, что после того, как в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, российский диктатор может спокойно отправляться только в те страны, которые не ратифицировали Римский статут МУС, в том числе в арабские государства.

Напомним, главарь РФ 6 декабря был в ОАЭ и Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии диктатор провел встречу с наследным принцем государства Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

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