Что почем на декабрьской Комаровке? 9.12.2023, 18:36

На главном рынке Минска можно найти даже лисички.

Арбузы в несезон, свежие лисички, огурцы, а также мандарины и томаты на любой кошелек. Что и почем продают на Комаровке в эти выходные, рассказывают «Минск-Новости».

Цены на авокадо в основном от 6 до 8 рублей. Но можно найти стенды с бразильскими плодами по 3 рубля за штуку, как и сорт из Израиля, который отдают по 2 рубля. Продавцы уверяют, что по вкусу и качеству к дешевым авокадо претензий не будет. Но при условии, если их не смять в пакете по дороге домой и съесть в тот же день.

Шампиньоны продают по 8−9,5 рубля, в зависимости от сорта. А вот лисички уже будут дороже — за килограмм надо отдать почти 17 рублей. Грибы свежие, но не из заснеженного леса, конечно же, а культивированные.

На огурцы цена разная. «Гладкие» лежат по 7−8 рублей за килограмм. А вот те, что колючие и немного более хрустящие, уже от 12 рублей. Зато они, как пишет корреспондентка «Минск-Новостей», хотя бы пахнут. Поэтому дорогие огурцы берут чаще, даже несмотря на цену.

С помидорами такая же история: те, что приехали из Азербайджана и стоят 16 рублей, похожи на «летний» вариант. Томаты подешевле более «пластиковые». В целом разница в цене на разные виды этого овоща — от 10 и аж до 40 рублей.

Редис обойдется в 4 рубля за пучок (есть только импортный), перцы — от 4 до 16 рублей за кило, баклажаны стоят примерно так же — от 7 до 16. Различная салатная зелень — от 1,5 до 15 рублей за пучок.

Белорусскую картошку продают от рубля до трех за килограмм, а вот за импортные клубни просят уже 12 рублей.

Среди фруктов традиционно популярны и у продавцов, и у покупателей мандарины. Они встречаются от 5 до 25 рублей, по регионам происхождения разбежка тоже большая — от Абхазии до Испании. В среднем фрукт, ассоциирующийся с Новым годом, продают по 8−9 рублей.

Апельсины стоят от 6,5 до 25 рублей за килограмм, грейпфруты — от 6 до 15 рублей. Зато удивительно большой разброс цен на бананы. На прилавках они нашлись и по 2,9 рубля за килограмм до 15.

Удивительно, но несмотря на конец сезона, еще продают арбузы. Цена — от 3 до 25 рублей за килограмм.

Дорогим удовольствием остаются ягоды. Голубика стоит от 22 до 120 рублей за килограмм, малина — от 25 до 55, клубника — от 12 до 55.

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