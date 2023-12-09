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Вольный козак Василь Кухарский

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  • Наталья Радина
  • 9.12.2023, 19:11
  • 2,256
Вольный козак Василь Кухарский
Василь Кухарский

Памяти известного актера и настоящего героя Украины.

Когда Василь Кухарский после тяжелого ранения попал в госпиталь, его навестил известный американский актер Шон Пен, который в это время был в Украине. Он стал перед ним на колени и сказал: «Я тоже актер, как и ты. Но ты настоящий герой, потому что защищаешь родину».

Эту историю я услышала от Натальи Гордий-Кухарской, жены Василя, которая почти четыре месяца неотлучно была рядом с мужем после ранения. Мы все, его близкие и друзья, надеялись, что Василь выживет, ведь он такой сильный, всегда был скалой, опорой, поддержкой всем, кто рядом: и в мирной жизни, и на войне. Казалось, для его сильной воли и мощного духа не может быть никаких преград. Но 7 декабря Василь ушел...

Трудно найти нужные слова, чтобы передать каким человеком был Василь Кухарский, но я все же попытаюсь.

Известный украинский актер родился 2 декабря 1981 года в городе Радомышль Житомирской области. Василь любил шутить, что он немного белорус, поскольку в местном наречии встречается много белорусских слов (как и в белорусских приграничных районах часто слышишь украинский язык). С 2005 года Кухарский играл в знаменитом киевском «Театрі на Подолі» (спектакли «Сто тысяч», «Ловушка», «Механический апельсин», «Ножницы», «Приворотное зелье»), был лауреатом национальных театральных премий.

Кадр из фильма: «Максим Оса: золото Песиголовця»
Кадр из фильма: «Максим Оса: золото Песиголовця»

Сыграл десятки ролей на телевидении и в кино, а также главную роль в фильме «Максим Оса: золото Песиголовця». Этот фильм имеет огромное значение для Украины, ведь он о силе козацкого духа, о победителях и о том, что за свою свободу надо сражаться.

Когда началась война, Василь Кухарский с женой и маленьким сыном жили в Буче. Российские танки уже были в городе, когда актер с семьей эвакуировались в Киев. Их дом был захвачен оккупантами. Василь не стал ждать повестки и ушел добровольцем на фронт. Был младшим сержантом стрелкового пулеметного взвода. Вначале принимал участие в боевых действиях под Киевом, потом - на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Награжден Золотым крестом ВСУ — наградой главнокомандующего Валерия Залужного.

Василь Кухарский

Побратимы очень любили Василя: «актер», как они его называли, никогда не хвалился своей славой или статусом, обладал внутренней интеллигентностью, обаянием и харизмой. И главное: всегда сохранял спокойствие, даже в самых сложных условиях боя, когда в каждую секунду может случиться непоправимое. Наоборот, не будучи формально командиром, решительно пресекал панику, если она вдруг возникала, успокаивал, объединял и настраивал на слаженные командные действия. Всегда обязательно молился перед боем, потому что был человеком глубоко верующим.

В одном из последних интервью Василь Кухарский говорил:

«На войне многие неверующие становятся верующими... Я встречал людей, которые говорили: «Да, что ты мне рассказываешь, какой там Бог! Только ВСУ и мы. Ты что думаешь, что Бог танчиком стреляет или еще что-нибудь такое?!». Но когда приезжаешь на позицию и прилетает близко, я замечал, как некоторые бойцы в укрытии, где-то в уголке, начинали вдруг обращаться к Богу. И там, в окопе, начинали верить в силу, которая, накрывая их, оставила в живых.

Василь Кухарский
Кадр из фильма: «Максим Оса: золото Песиголовця»

На войне все боятся, но страх не должен парализовать человека, он должен стать силой для решения тех или иных задач…

Молитвы дарят удивительную силу. Перед тем как идти в бой, ребята читают молитву. Потому что Бог – это сила. И я бы говорил сначала «Слава Богу!», а потом уже - «Слава бойцам!». Потому что Божья воля, любовь и свет окрыляют тех бойцов, которые идут на уничтожение врага. Слава ВСУ зависит от силы Божьей».

Василь Кухарский прекрасно пел. До войны он участвовал в популярном украинском проекте «Х-Фактор», где исполнил композицию из оперы «Notre Dame de Paris» – «Le temps des cathédrales». Эту песню Василий и пел бойцам в рамках «Культурного десанта» за два часа до рокового ранения на передовой Запорожского направления...

Василь снялся в клипе песни Святослава Вакарчука «Тримай!». С лидером «Океана Эльзи» у актеры были хорошие отношения, певец навещал его в госпитале и посвятил эту песню памяти друга.

Последняя роль Василя Кухарского — роль Ангела в короткометражной ленте «История одного Ангела» его жены Натальи Гордий-Кухарской. Там его герой говорит, что некоторые люди приходят на землю, чтобы «переформатировать мораль человечества».

Василь Кухарский был именно таким человеком. Старался нести свет и добро. Защищал свою родину от зла. Помогал многим людям. Он однозначно сделал мир добрее и справедливее.

Василь свято верил, что:

«Ничто не изменит идеи, время которой настало! Мы должны жить в любви и свете, и мы должны радоваться жизни. Ибо таким нас сделал Бог, такими мы пришли на эту землю: делать ее еще лучше. Мир должен прийти к пониманию, что жить нужно с любовью и в радости. Позитив и добро - это основа Божьей воли. Поэтому слава Богу, что мы двигаемся дальше, делаем благие дела и очищаем планету от зла. Освобождаем нашу НенькуУкраину от тех темных сил, которые существовали давно и существуют сегодня. А когда человек переходит на сторону света, то тьмы все меньше. Поэтому побольше бы людей света, действующих во благо».

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

Василь Кухарский

Прощание с Василем Кухарском пройдет в Киеве завтра, 10 декабря:

10-00 в «Театрі на Подолі» (Андріївський узвіз, 20Б)

13-00 во Владимирском соборе (бул. Тараса Шевченко, 20)

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