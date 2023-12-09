Минобразования Беларуси установило новые правила оценок в вузах 9.12.2023, 19:21

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Утверждено три вида аттестации.

Минобразования Беларуси установило новые правила оценок в вузах. Соответствующее постановление опубликовано 7 декабря на Национальном правовом портале. Минобр утвердил три вида аттестации студентов, курсантов и слушателей, которые учатся в белорусских вузах.

В течение семестра не менее одного раза по каждой учебной дисциплине или модулю учебного плана проводится текущая аттестация. Это может быть тест, реферат, контрольная работа, эссе, коллоквиум, экспресс-опрос на аудиторном занятии, опрос, учебное задание, творческая работа, отчет о выполнении лабораторных исследований, творческих и исследовательских заданий и т.д.

Высший балл текущей аттестации - 10. Также это может быть отметка «защитил(а)» с выставлением оценки, «зачтено» или «не зачтено». При этом указывается, что положительными считаются отметки выше 4 балов, «зачтено» и «защитил(а)» с оценкой не ниже 4 баллов. Все остальные оценки будут считать неудовлетворительными. При получении «неуда» студенту разрешают пересдачу.

За семестр проводится промежуточная аттестация - в форме экзамена, зачета, защиты курсовой работы или дифференцированного зачета по практике. Магистранты могут также пройти промежуточную аттестацию, сдав кандидатский экзамен по общеобразовательной дисциплине. Согласно документа, если полученная за экзамен оценка не устроит студента, он вправе пересдать его в течение всего срока обучения, но пересдавать можно не больше трех дисциплин.

Наконец, итоговая аттестация может проводиться в форме госэкзамена, а также госэкзамена и защиты дипломной или магистерской работы. Оценка выставляется по 10-бальной шкале.

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