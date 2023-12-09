Что задумал Си Цзиньпин? 1 9.12.2023, 19:46

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Китай может помочь Украине.

Россия продолжает захватническую войну против Украины, разрушая населенные пункты. В прифронтовых районах села и небольшие города быстро превращаются в руины, поэтому Украина планирует программы восстановления после войны.

Украина неоднократно проводила встречи и конференции по этому вопросу. Ряд стран уже согласились и взяли города «под опеку». Журналисты The Economist (перевод — «24 канал») проанализировали, сможет ли Китай присоединиться к программе восстановления Украины.

Дипломатические связи с Китаем не разорваны

Китай хоть и заявляет о своей нейтральности, но в некоторых вопросах поддерживает Россию. К примеру, Пекин помогает оккупантам увиливать от западных санкций. Впрочем, Китай не разорвал деловые и политические связи с Украиной. Пекин также зависел от зернового соглашения в Украине. Ведь Китай был одним из самых больших получателей зерновых грузов из страны.

До начала полномасштабного вторжения Киев и Пекин улучшали свои отношения. Так, китайские компании начали заключать соглашения по строительству и финансированию строительства новой линии метро. Также Владимир Зеленский в 2021 году говорил Си Цзиньпину, что Украина должна стать для Китая "мостом в Европу".

Пока в ЕС намекают, что Китай сможет вернуться к деловым соглашениям после того, как закончится война. Журналисты предполагают, что таким образом в Европе хотят склонить Пекин на сторону Украины. В Китае уже начали работать над своим имиджем и пытаются стать миротворцами. В частности, в феврале 2023 года Си Цзиньпин представил собственное видение формулы мира и сообщил 12 пунктов по "урегулированию конфликта". Впрочем, предложения Пекина встретили остро, ведь в них не предполагался полный вывод российских войск с территории Украины. Вместе с тем Си Цзиньпин утверждал, что его страна "готова оказать помощь и играть конструктивную роль в послевоенном восстановлении".

Однако в The Economist утверждают, что говорить о таком еще рано. Ведь Пекину придется выбирать между Украиной и Россией. При условии, что Пекин начнет открыто поддерживать Киев и помогать в восстановлении, Россия может "разозлиться" и "безграничная дружба" этих стран может оказаться под ударом.

Украина договаривалась с Китаем о строительстве собственной инфраструктуры еще в 2013 году. В 2017 году Пекин положил начало инициативе "Один пояс, один путь", в рамках которой планировалось и инновационное строительство в Украине. Впрочем, в 2014 году Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а в 2022 году начала полномасштабное вторжение. Все это в комплексе якобы "отпугивает" Пекин. Пока в Китае не могут отказаться от дружбы с Россией и продолжают морально поддерживать оккупантов, говорить об их привлечении к восстановлению Украины рано.

Как визит Си в США может повлиять на поддержку России

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин 15 ноября провели важную встречу. Эксперты отмечают, что главный результат этих переговоров – это возобновление коммуникации между китайскими и американскими военными.

Впрочем, Китай, по мнению специалистов, и дальше будет продолжать помогать России с вооружением, но не в таком объеме.

"По-прежнему Китай претендует на мировую гегемонию. Он будет вооружать Россию против Украины. Но поддержка России будет продолжаться в ограниченном объеме. Это очень важно. Это не будет та поддержка, которую Запад оказывает Украине", – заявил эксперт.

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