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В Беларусь идут атмосферные фронты, смещающиеся из Польши и Украины

  • 9.12.2023, 20:42
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В Беларусь идут атмосферные фронты, смещающиеся из Польши и Украины

Прогноз погоды на 10-12 декабря.

10 декабря погодные условия Беларуси будет определять влажная неустойчивая воздушная масса. Облачно. Местами по стране ожидается небольшой снег и слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4 -10°С, максимальная днем 0, -6°С. Атмосферное давление будет слабо падать, пишет pogoda.by.

11 декабря погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Польши и Украины. Облачно. Временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах страны ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0, -7, максимальная днем -3, +3.

12 декабря территория республики будет находиться в поле пониженного атмосферного давления под влиянием малоподвижных фронтальных разделов. Облачно.

Временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах страны ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4, +1, днем -2, +3.

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