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Белорусы придумали сервис, который сделает идеальную фотографию для резюме

  • 9.12.2023, 21:38
Белорусы придумали сервис, который сделает идеальную фотографию для резюме

Как именно это работает?

IT-компания с белорусскими корнями Agente запустила продукт, который помогает сделать более привлекательное резюме (и не только). Идея в том, что искусственный интеллект создает профессиональные и бизнес-портреты на основе обычных селфи. Основатели проекта Андрей Терехин и Олег Ромейко рассказали Devby.io о том, как это работает.

Сооснователь Agente Андрей Терехин говорит, что идея проекта по генерации бизнес-партнеров Headpix родилась на фоне «накрывающей всех и вся волны искусственного интеллекта». Его суть в следующем: если вам необходим красивый деловой портрет (например, для резюме или личного сайта), то можно не утруждать себя фотографированием. Достаточно лишь загрузить несколько селфи в генератор — и он сам сделает ваши портреты на основе уже имеющихся изображений.

Создатели проекта соглашаются, что звучит немного жутковато.

— Но, кажется, все, что сейчас происходит в области AI (artificial intelligence, искусственный интеллект. - Прим. ред.), выглядит именно так, — добавляет Терехин.

Проект белорусов, по словам собеседников, не единственный в своем роде. Однако они планируют его развивать и использовать навыки, полученные в ходе его разработки, для других решений компании.

Как именно это работает?

На сайте Headpix нужно указать, для кого вы будете создавать изображения — для себя или команды. Затем выбрать нужный план — за него спишут одноразовую оплату. На выбор есть несколько пакетов за 29, 39 или 59 долларов. Самый дешевый пакет даст 100 фото в одном стиле, а «премиум» — уже 300 с более чем 15 стилями.

Чтобы получить готовые портреты, нужно загрузить не менее 15 фотографий, а потом вы получите сгенерированный результат. Также вы сможете выбрать, какой бэкграунд хотите — офисный, студийный или как будто вы на улице.

Как-то дорого! Почему такая цена?

Дело в том, что Headpix ориентируется на рынок США.

— Среднестатистический хэдшот (фотопортрет выше груди. — Прим. ред.) в Нью-Йорке стоит примерно 300−400 долларов. При этом нужно идти ногами в студию, и по итогу ты получаешь 20 снимков, — поясняет Терехин. — А наше предложение — в 10 раз дешевле, плюс никуда не надо идти. Ты можешь сидеть дома в пижаме, просто загрузить свои селфи и получить портрет в костюме.

Также создатели уверяют, что их проект не похож на популярные сейчас сервисы, которые просто «переносят лицо с фотографии в некую среду».

— Нет, наша модель подстраивается под каждого человека и рендерит его лицо. То есть, вместо простого переноса происходит процесс генерации изображения, — говорит Терехин.

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