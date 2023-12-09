Взрывы в Макеевке: эксперт указал на важный момент 9.12.2023, 21:43

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Дмитрий Снегирев отметил хорошую работу украинской разведки.

Украинская армия держат под огневым контролем логистику армии Российской Федерации. Защитники Украины бьют по местам расположения личного состава и полевым складам с боеприпасами, передает «Униан».

По словам военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева, на этой неделе ВСУ нанесли удар по нефтебазе во временно оккупированном Луганске, что сократило возможности России в проведении контрнаступления на Лиманском направлении.

При этом он указал, что также били по тыловым базам россиян, в частности, речь идет об ударах по пунктам дислокации оккупантов в Лисичанске, Рубежном и Кременной.

Причем в Кременной сама оккупационная «администрация» отмечает большое количество так называемых «санитарных потерь». Это как «трехсотые», так и «двухсотые», – безвозвратные потери среди личного состава оккупационных войск.

Подобный характер нанесения ударов свидетельствует о высокой координации разведывательного сообщества Украины, – подытожил Снегирев, комментируя «бавовну» в Макеевке.

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