Силы обороны Украины отбили более 30 российских атак в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки 9.12.2023, 22:16

ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов оккупантов.

Российские оккупационные войска в войне против Украины в течение суток 9 декабря вели наступление на шести направлениях: Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском. Об этом в вечерней сводке сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в течение суток состоялось 45 боестолкновений.

«Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной», – говорится в сообщении.

Как указали в Генштабе ВСУ, на Купянском направлении враг вел наступление в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области (украинские защитники отбили четыре атаки), на Бахмутском – возле Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области (силы обороны отразили 12 атак), на Авдеевском – в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области (безуспешно, отбито 11 атак оккупантов), на Марьинском – при поддержке авиации вблизи Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области (безуспешно, Силы обороны отразили восемь атак), на Шахтерском – в районе Старомайорского Донецкой области (украинские военные отбили две атаки), на Запорожском – возле Новопокровки и западнее Работино Запорожской области (отбито три атаки противника).

В то же время на Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

- Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику, – сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, 9 декабря российская авиация нанесла удар в районе Пречистовки Донецкой области.

Всего в течении суток оккупанты нанесли ракетный и пять авиаударов, совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям сил обороны и населенным пунктам.

«Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59, которая успешно уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны Украины, – подчеркивается в сообщении. – Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум складам горюче-смазочных материалов противника».

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