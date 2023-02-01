В России предложили покупать западное кино через Беларусь 1.02.2023, 1:06

Но Беларусь сама покупала его в России.

Совет Федерации РФ предложил разрешить в России прокат иностранного кино без согласия правообладателей. В Минкульте и Минцифры высказались против. Неожиданное решение предложил российский сенатор, пишет РБК. Он предложил покупать западные фильмы в Беларуси. Но с его реализацией могут возникнуть сложности — Беларусь сама покупала их в России.

В Совфеде РФ предложили разрешить в РФ прокат иностранного кино без согласия правообладателей. Это предложение поддержали в российском Минюсте, и даже расширили — там посчитали нужным ввести такую практику не только для обычных, но и для онлайн-кинотеатров.

Сами онлайн-кинотеатры выступают против механизма «принудительного лицензирования», отмечая, что это только ухудшит отношения с правообладателями и приведет к новым санкциям.

Против выступили и в Минкультуры и Минцифры РФ. В ведомствах считают, что принудительное лицензирование контента позволит кинотеатрам получать лишь несколько блокбастеров в год, содержание которых сомнительно «с идеологической точки зрения», а деньги надо вкладывать в отечественные проекты.

С неожиданным решением на совещании в Совфеде РФ по поддержке кинотеатрального бизнеса выступил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын. По его мнению, закупки иностранных фильмов в Беларуси позволит «выжить» российскому кинопрокату и обеспечить кассу российскими же фильмами.

«Там принят аналогичный закон тому, что мы предлагаем, и фактически легализован показ иностранных фильмов, — объяснил сенатор. — Теоретически мы можем в Беларуси покупать копию, которая при поступлении в Россию будет легальной. Либо принять аналогичный закон».

Речь идет о принятом в начале этого года правительством Беларуси постановлении, которое легализует параллельный импорт, то есть ввоз товаров без согласия правообладателя и разрешает также использовать фильмы, музыку, теле- и радиопередачи, программное обеспечение из «недружественных» стран тем же способом (читай — пиратским).

При этом российский сенатор, кажется, не понимает специфику рынка. Озвучка фильма и адаптация его под локальный рынок — дорогое удовольствие, поэтому белорусский бизнес, завязанный на показе кинокартин, предпочитает брать для запуска на свои экраны уже подготовленный российскими дистрибьюторами продукт. После начала российского вторжения в Украину, многие мировые компании отказались сотрудничать с Россией — например, The Walt Disney Company, Warner Bros. Происходящее на российском рынке тут же сказалось на белорусском кинопрокате.

Тем не менее, в белорусских кинотеатрах показали фильм «Аватар: Путь воды», который был выпущен студией 20th Century Studios из Walt Disney Company. На вопрос, разрешила ли компания Walt Disney Company транслировать в Беларуси их картину, «Зеркалу» ответили в «Киновидеопрокате» Мингорисполкома.

«Мы никогда не работали напрямую с компанией Disney. Права на данный фильм мы получили официально у правообладателя», — отметила первый заместитель генерального директора «Киновидеопроката» Мингорисполкома Ольга Дюльдя. Как именно «Киновидеопрокат» Мингорисполкома получил эти права, она не уточнила.

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