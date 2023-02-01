ВСУ показали видео ближнего боя от первого лица под Бахмутом 1.02.2023, 8:52

Украинские защитники дали отпор россиянам.

Украинские военные показали видео ближнего боя от первого лица под Бахмутом.

На кадрах, обнародованных в телеграмм-канале спикера военной администрации Одесской области Сергея Братчука, показан реальный бой под Бахмутом. С десяток украинских бойцов отбивают атаку россиян. Идет ближний бой. К вражеским территориям рукой подать, вероятно, метров не больше 100. Но украинский защитник решается подойти еще ближе, чтобы окончательно рассредоточить врага и дать ему отпор. Ему это удается.

Напомним, благодаря слаженной работе украинских бойцов трасса на Бахмут до сих пор не перекрыта российскими оккупантами. Захватчики так и не смогли перекрыть движение Вооруженным силам Украины. Теперь есть возможность доставлять в Бахмут все необходимое. Об этом на днях заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона.

По его словам, вывод войск из Бахмута работает с учетом общей обстановки. Первоочередное – сохранение личного состава, воспламенение лучших позиций, и это имеет несколько этапов.

«Выведение не может просто так двигаться. Командование имеет разные варианты действий и следит за врагом. На каждое его действие у нас есть противодействие», – подчеркнул Череватый.

По информации ВСУ, за последние два месяца оккупанты у Бахмута потеряли такое же количество личного состава, как во время двух Чеченских войн.

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