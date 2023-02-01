«Проследите, чтобы она не убежала» 1.02.2023, 11:03

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Как прошла репетиция централизованного экзамена в регионах.

Репетиционный централизованный экзамен (РЦЭ) впервые прошел в Беларуси 28 января. Будущие выпускники смогли не только проверить свои знания, но и оценить новшества вступительной кампании-2023. Чем экзамен отличается от тестирования, что школьникам понравилось, а что нет, узнал intex-press.by.

В 2023 году изменились подходы к итоговой аттестации учащихся за курс средней школы. Теперь одиннадцатиклассники вместо четырех выпускных экзаменов в школе будут сдавать единый централизованный экзамен из двух предметов, который одновременно будет и выпускным школьным, и вступительным в вуз.

Репетиция этого нового экзамена в субботу, 28 января, прошла по всей Беларуси.

«Куда потратить это время, было непонятно»

Утро субботы для одиннадцатиклассников Барановичей началось одинаково: их собрали в школах, покормили и на заказных автобусах доставили к пунктам проведения пробного централизованного экзамена, организованным на базе БарГУ.

То, что до пунктов проведения ЦЭ нельзя добираться самостоятельно, стало первым отличием от репетиционного тестирования, которое отметили учащиеся. Кому-то это новшество понравилось, так как давало возможность еще раз все перепроверить и избежать опозданий, а кто-то назвал его бессмысленным.

Допуск в аудитории БарГУ, выделенные для проведения репетиции ЦЭ, начинался в 9.30, сам экзамен – в 11.00. Такая большая разбежка во времени многих школьников привела в недоумение.

– Куда потратить это время, было непонятно, так как сумки с учебниками и телефонами всем сказали сдать в гардероб почти сразу, как вошли, – говорит одиннадцатиклассница Виктория, добавляя, что выходить из здания детям после прохождения регистрации на ЦЭ также запретили.

В назначенное время экзамен начался с тех же формальностей, что и репетиционное тестирование: школьников пригласили в аудитории, где при них распечатали пакеты с заданиями и бланками, заполнив которые они приступили к выполнению заданий.

Что касается содержания и сложности экзамена, мнения учащихся разделились.

«Просто выбрать наугад какой-то вариант ответа не получится»

Одним школьникам показалось, что задания были такими же, как на репетиционном тестировании.

— Задания были взяты, по сути, из централизованного, репетиционного и дистанционного тестирований прошлых лет. Разница была лишь в формулировке. Я ожидала, что в новый централизованный экзамен внесут новые задания, которых не было ранее, но этого не произошло, — отметила Виктория.

Другие заметили, что структура тестов претерпела изменения в процентном соотношении заданий уровней А и В.

— В новом экзамене выбрать просто наугад какой-то вариант ответа, надеясь, что он вдруг окажется правильным, не получится, рассчитывать на удачу не стоит. Теперь что-то нужно вписывать самостоятельно, — сказал одиннадцатиклассник Иван.

Третьи указали на то, что в некоторых тестах встречались такие задания, которые «откровенно были некорректно составлены и после экзамена у всех вызвали много вопросов».

Но в целом впечатления от экзамена у большинства школьников остались положительные.

— Атмосфера мне показалась очень схожей с настоящим экзаменом, который пройдет в конце учебного года. Это хорошо, потому что теперь на основном экзамене волнение будет немного меньше, — сказала Ирина.

Единственный нюанс, подпортивший настроение школьникам, произошел уже после экзамена. По словам учащихся, их отказались отпускать домой без сопровождения взрослых, несмотря на то, что накануне экзамена им специально сказали подготовить соответствующие заявления от родителей.

– Мои родители за несколько дней до экзамена написали заявление о том, что я могу самостоятельно добраться домой. И тут я выхожу, а меня не пускают! Мои объяснения и заявление ничем не помогли, меня направили в зал ожидания. За спиной я услышала фразу: «Проследите, чтобы она не сбежала». Ощущение было, будто я нахожусь в тюрьме, — рассказывает Елизавета. —Пришлось звонить классному руководителю. Меня забрали спустя полчаса, но настроение уже испортилось.

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