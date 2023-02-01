Стало известно, как по экономике Гомельской области ударил год войны
- 1.02.2023, 11:15
Тысячи человек потеряли работу.
Белстат опубликовал официальную итоговую статистику за 2022 год. «Флагшток» изучил глубину падения экономики Гомельской области в 2022 году, когда началось вторжение из Беларуси.
По итогам 2022 года падение экономики Гомельской области составило 3,2%. Это на 1,5 пункта меньше, чем в целом по стране, но хуже, чем в любом другом регионе Беларуси за исключением Минска и Минской области.
Снижение началось в феврале, сразу вслед за началом вторжения российских войск с территории Беларуси в Украину.
Санкции в отношении беоарусского режима, поддержавшего российскую агрессию, привели к падению валового регионального продукта к лету. После этого ситуация стабилизировалась, но предпосылок для оживления экономики не наблюдается. Связано это с отсутствием «точек роста». Падение показателей наблюдается даже в тех отраслях, которые напрямую не связаны с внешней торговлей.
Из 10 основных показателей развития народного хозяйства рост зафиксирован только в сфере общественного питания, которая начала восстанавливается после пандемии COVID-19.
Продукция промышленности, которая вносит наибольший вклад в ВРП, сократилась на 2,5%. Промышленные предприятия региона начала работать на склад. За год складские запасы промышленных предприятий увеличились в полтора раза.
Гомельская область оказалась единственным белорусским регионом, где продолжилось сокращение продукции сельского хозяйства. В 2022 году снижение составило 1,3%.
Экономический кризис отразился и на благосостоянии граждан. Сокращение доходов отразилось на розничном товарообороте, который по итогам года сократился на 2,6%.
Падение экономики сопровождается сокращением численности занятого населения на 1,5%. За 11 месяцев 2022 года количество уволенных превысило число принятых на работу на 8,2 тысячи человек.
Отсутствие перспектив развития экономики привело к обрушению инвестиций более чем на 20%. Причем сокращение инвестиций затронуло в первую очередь крупные государственные предприятия. Вложения в основной капитал со стороны организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, за год уменьшились на 31,1%.
Таким образом, налицо все признаки экономического кризиса. Стремительное сокращение инвестиций по сравнению с другими показателями свидетельствует о том, что сейчас мы наблюдаем только его начало. Сокращение финансовых вливаний в перспективе будет иметь эффект снежного кома. Износ и устаревание материально-технической базы будет приводить к новым проблемам и все большему отставанию от мировой экономики.