Стало известно, как по экономике Гомельской области ударил год войны 1.02.2023, 11:15

Тысячи человек потеряли работу.

Белстат опубликовал официальную итоговую статистику за 2022 год. «Флагшток» изучил глубину падения экономики Гомельской области в 2022 году, когда началось вторжение из Беларуси.

По итогам 2022 года падение экономики Гомельской области составило 3,2%. Это на 1,5 пункта меньше, чем в целом по стране, но хуже, чем в любом другом регионе Беларуси за исключением Минска и Минской области.

Снижение началось в феврале, сразу вслед за началом вторжения российских войск с территории Беларуси в Украину.

Санкции в отношении беоарусского режима, поддержавшего российскую агрессию, привели к падению валового регионального продукта к лету. После этого ситуация стабилизировалась, но предпосылок для оживления экономики не наблюдается. Связано это с отсутствием «точек роста». Падение показателей наблюдается даже в тех отраслях, которые напрямую не связаны с внешней торговлей.

Из 10 основных показателей развития народного хозяйства рост зафиксирован только в сфере общественного питания, которая начала восстанавливается после пандемии COVID-19.

Продукция промышленности, которая вносит наибольший вклад в ВРП, сократилась на 2,5%. Промышленные предприятия региона начала работать на склад. За год складские запасы промышленных предприятий увеличились в полтора раза.

Гомельская область оказалась единственным белорусским регионом, где продолжилось сокращение продукции сельского хозяйства. В 2022 году снижение составило 1,3%.

Экономический кризис отразился и на благосостоянии граждан. Сокращение доходов отразилось на розничном товарообороте, который по итогам года сократился на 2,6%.

Падение экономики сопровождается сокращением численности занятого населения на 1,5%. За 11 месяцев 2022 года количество уволенных превысило число принятых на работу на 8,2 тысячи человек.

Отсутствие перспектив развития экономики привело к обрушению инвестиций более чем на 20%. Причем сокращение инвестиций затронуло в первую очередь крупные государственные предприятия. Вложения в основной капитал со стороны организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, за год уменьшились на 31,1%.

Таким образом, налицо все признаки экономического кризиса. Стремительное сокращение инвестиций по сравнению с другими показателями свидетельствует о том, что сейчас мы наблюдаем только его начало. Сокращение финансовых вливаний в перспективе будет иметь эффект снежного кома. Износ и устаревание материально-технической базы будет приводить к новым проблемам и все большему отставанию от мировой экономики.

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