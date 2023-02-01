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Доллар в Беларуси дорожает шестые торги подряд

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  • 1.02.2023, 11:27
  • 3,132
Доллар в Беларуси дорожает шестые торги подряд

Объективных факторов для укрепления рубля нет.

Белорусский рубль на старте торгов стала терять позиции даже по отношению к российскому рублю, который корректируется в плюсе несмотря на потолок цен на нефть.

В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 1 февраля белорусский рубль подешевел по отношению к доллару и российскому рублю. Доллар в Беларуси дорожает шестые торги подряд

В среду начало торгов европейской валютой запаздывает, но, вероятнее всего, в итоге она опять вырастет в цене, потому что объективных факторов для укрепления рубля нет.

Американская валюта чувствует себя уверенно на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения финансовой политики ФРС и роста базовой ставки. По состоянию на 10:32 она укрепилась на 0,15% до отметки в 2,6783 белорусского рубля.

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