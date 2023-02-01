Доллар в Беларуси дорожает шестые торги подряд2
- 1.02.2023, 11:27
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Объективных факторов для укрепления рубля нет.
Белорусский рубль на старте торгов стала терять позиции даже по отношению к российскому рублю, который корректируется в плюсе несмотря на потолок цен на нефть.
В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 1 февраля белорусский рубль подешевел по отношению к доллару и российскому рублю. Доллар в Беларуси дорожает шестые торги подряд
В среду начало торгов европейской валютой запаздывает, но, вероятнее всего, в итоге она опять вырастет в цене, потому что объективных факторов для укрепления рубля нет.
Американская валюта чувствует себя уверенно на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения финансовой политики ФРС и роста базовой ставки. По состоянию на 10:32 она укрепилась на 0,15% до отметки в 2,6783 белорусского рубля.