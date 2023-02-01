Лукашисты хотят забрать жилье у семьи Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого

Лукашисты хотят забрать жилье у семьи Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого2
- 1.02.2023, 12:52
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Арест также наложен на квартиру правозащитника Валентина Стефановича.
Провластная белорусская газета сообщила, что в ближайшее время у Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и его жены суд может конфисковать квартиры.
«В ближайшее время Беляцкий может лишиться практически всего, нажитого непосильным трудом в Беларуси», — заявили в издании.
Там утверждают со ссылкой на слова гособвинителя, что речь идет о находящихся под арестом квартирах-офисах «Весны» (в Минске по проспекту Независимости 78А и улице Мержинского, 8-26), а также квартире, которая оформлена на жену Беляцкого.
Кроме того, под арестом находятся нежилое помещение на улице Красная, которую называли «Территория прав» и квартира, принадлежащая жене правозащитника Валентина Стефановича.
Ранее сайт Charter97.org писал о подробностях суда над нобелевским лауреатом Алесем Беляцким и правозащитниками «Весны».