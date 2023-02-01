Лукашисты хотят забрать жилье у семьи Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого 2 1.02.2023, 12:52

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Алесь Беляцкий

Арест также наложен на квартиру правозащитника Валентина Стефановича.

Провластная белорусская газета сообщила, что в ближайшее время у Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и его жены суд может конфисковать квартиры.

«В ближайшее время Беляцкий может лишиться практически всего, нажитого непосильным трудом в Беларуси», — заявили в издании.

Там утверждают со ссылкой на слова гособвинителя, что речь идет о находящихся под арестом квартирах-офисах «Весны» (в Минске по проспекту Независимости 78А и улице Мержинского, 8-26), а также квартире, которая оформлена на жену Беляцкого.

Кроме того, под арестом находятся нежилое помещение на улице Красная, которую называли «Территория прав» и квартира, принадлежащая жене правозащитника Валентина Стефановича.

Ранее сайт Charter97.org писал о подробностях суда над нобелевским лауреатом Алесем Беляцким и правозащитниками «Весны».

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