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Украинские спецназовцы за минуту уничтожили танк и БМП оккупантов

  • 1.02.2023, 13:23
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Украинские спецназовцы за минуту уничтожили танк и БМП оккупантов

Опубликовано видео боя в Донецкой области.

В Донецкой области бойцы спецподразделения НГУ «Омега» за одну минуту уничтожили вражеские танк и БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что вражеская техника была уничтожена двумя точными выстрелами из ПТРК.

«Минус 2 жестянки оккупантов - танк и БМП от спецназовцев НГУ Омега. Донетчина. Два выстрела и два попадания в цели врага. Всего за одну минуту спецназовцы Нацгвардии уничтожили один вражеский танк и БМП», - отмечается в комментарии к видео.

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