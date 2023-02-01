Украинские спецназовцы за минуту уничтожили танк и БМП оккупантов
- 1.02.2023, 13:23
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Опубликовано видео боя в Донецкой области.
В Донецкой области бойцы спецподразделения НГУ «Омега» за одну минуту уничтожили вражеские танк и БМП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что вражеская техника была уничтожена двумя точными выстрелами из ПТРК.
«Минус 2 жестянки оккупантов - танк и БМП от спецназовцев НГУ Омега. Донетчина. Два выстрела и два попадания в цели врага. Всего за одну минуту спецназовцы Нацгвардии уничтожили один вражеский танк и БМП», - отмечается в комментарии к видео.