Украинские спецназовцы за минуту уничтожили танк и БМП оккупантов 1.02.2023, 13:23

2,298

Опубликовано видео боя в Донецкой области.

В Донецкой области бойцы спецподразделения НГУ «Омега» за одну минуту уничтожили вражеские танк и БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что вражеская техника была уничтожена двумя точными выстрелами из ПТРК.

«Минус 2 жестянки оккупантов - танк и БМП от спецназовцев НГУ Омега. Донетчина. Два выстрела и два попадания в цели врага. Всего за одну минуту спецназовцы Нацгвардии уничтожили один вражеский танк и БМП», - отмечается в комментарии к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».