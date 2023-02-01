В Волковыске судили работника электросетей за «оскорбление» Лукашенко

В Волковыске судили работника электросетей за «оскорбление» Лукашенко3
- 1.02.2023, 13:24
- 3,150
Его телефон конфисковали в «доход государства».
Суд Волковысского района на выездном судебном заседании на базе филиала Волковысских электрических сетей 23 января вынес приговор работнику предприятия Алексею Ярошевичу, обвинив его в «оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса), сообщают правозащитники.
Дело рассматривал судья Николай Сергейко.
Согласно материалам обвинения, Алексей Ярошевич еще в апреле 2021 года с «использованием мобильного телефона на странице в социальной сети «Одноклассники» разместил изображение Лукашенко и сопроводил его неприличным текстовым сообщением».
Суд Волковысского района признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок два года.
Мобильный телефон обвиняемого как средство совершения «преступления» конфискован в доход государства.