В Волковыске судили работника электросетей за «оскорбление» Лукашенко 3 1.02.2023, 13:24

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Его телефон конфисковали в «доход государства».

Суд Волковысского района на выездном судебном заседании на базе филиала Волковысских электрических сетей 23 января вынес приговор работнику предприятия Алексею Ярошевичу, обвинив его в «оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса), сообщают правозащитники.

Дело рассматривал судья Николай Сергейко.

Согласно материалам обвинения, Алексей Ярошевич еще в апреле 2021 года с «использованием мобильного телефона на странице в социальной сети «Одноклассники» разместил изображение Лукашенко и сопроводил его неприличным текстовым сообщением».

Суд Волковысского района признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок два года.

Мобильный телефон обвиняемого как средство совершения «преступления» конфискован в доход государства.

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