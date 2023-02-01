Бойцы ВСУ ликвидировали главу Федерации каратэ России 7 1.02.2023, 14:26

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Сергей Увицкий

Оккупант «пропустил удар» на Донбассе.

Генеральный секретарь Федерации каратэ киокушин России (ФКР) Сергей Увицкий был ликвидирован Вооруженными силами Украины. Оккупанту, который воевал на Донбассе, был 41 год.

Об этом сообщает официальный сайт ФКР. Утверждается, что Увицкий погиб «при выполнении боевой задачи». Он был чемпионом Европы 2010 года, серебряным призером чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы.

На территории Украины оккупант состоял в так называемом добровольческом отряде Российский союз боевых искусств (РСБИ) «Союз», который был создан в декабре минувшего года. В него вошли многие российские представители боевых искусств, что еще раз доказывает о невозможности участия атлетов из страны-террориста на Олимпиаде-2024.

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