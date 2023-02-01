«Получили бизнес в наследство вместе с долгами» 1.02.2023, 15:13

Как пара из Лиды спасала семейное дело по производству гречки.

6 лет назад Павлу Прокоповичу по наследству перешел бизнес по производству гречневой крупы — ОДО «Алеся». Чтобы продолжить семейный бизнес, белорус ушел с высокооплачиваемой работы в ИТ-компании. О том, с какими трудностями столкнулся Павел в процессе и удалось ли сохранить семейное дело, он рассказал Myfin.by.

С чего все начиналось

— Изначально производством владел мой отец. В 2000 году, используя кредитные средства, купил на свой страх и риск помещение и оборудование. Сам налаживал линию, приглашал специалистов. Были попытки работать с разными культурами, но прижилась именно гречка, как самая популярная у потребителей. На нее и решили сделать ставку.

Изначально отец перерабатывал обычную гречку в привычном пропаренном виде. Когда я пришел на производство, решили добавить к ассортименту и зеленую гречку. Так как видели интерес к этому продукту в соседних странах и в Беларуси.

Зеленая гречка — это обычная гречневая крупа, которая не подвергалась термической обработке в процессе производства. Во все эти нюансы мы вместе с моей женой Анной вникали очень долго, так как для нас это было совершенно новым занятием. Также предприятие перешло к нам вместе с долговыми обязательствами. Пришлось очень много трудиться над тем, чтобы вывести бизнес в плюс.

У нас получилось выйти на стабильный уровень дохода и выплатить долги только через 4 года. Для этого мы автоматизировали производство, вложив суммарно около 5000 долларов. Большую часть процесса закрывал самостоятельно, например, всю электронику к старому советскому оборудованию делал своими руками.

Возможно, опытный руководитель справился бы с проблемами быстрее. Но для нас, как для людей, которые ничего не понимали на тот момент в бизнесе, это была очень сложная задача.

Свое дело — это всегда больший стресс и ответственность в отличие от работы в найме. Приходится отвечать за все как директору, решать проблемы и днем, и вечером, и в выходные. Повезло, что и я, и жена обладаем упорством, упрямством, поэтому даже в сложные времена не отказывались от своих целей.

В каком состоянии предприятие теперь

Сегодня у нас два производственных помещения — отдельно для переработки и хранения зеленой гречки, они занимают около 1000 квадратных метров. Плюс офисные помещения — около 150 квадратных метров. На предприятии работает 12 человек.

Такой численности удалось добиться благодаря автоматизации производства 6 лет назад. Когда я пришел на предприятие, здесь работало 30 человек.

Мы занимаемся производством обычной и зеленой гречки, сами культуру не выращиваем, а закупаем у фермеров или в колхозах, перерабатываем и продаем. Закупочная цена гречихи — 700−800 рублей за тонну. Из тонны гречихи получается на выходе полтонны крупы, готовой к употреблению.

В месяц мы обрабатываем около 50 тонн гречихи и производим около 20 тонн продукции.

В основном мы перерабатываем гречку на условиях давальческой сделки. Это значит, что нашей компании предоставляют сырье на переработку. Из этого сырья мы производим готовую продукцию. По условиям этой сделки исходное сырье и конечный продукт принадлежат «давальцу», а мы как переработчик получаем вознаграждение за оказанную работу. 260 рублей за тонну — это рыночная стоимость переработки, и говорить о повышении пока не приходится.

Однако около тонны продукции в месяц мы продаем в розницу, клиенты приходят в основном через социальные сети — Instagram в большей степени. Итогового заработка хватает, чтобы оплачивать электроэнергию, коммунальные услуги, зарплаты сотрудникам и налоги. Все, что остается, — вкладываем в развитие и закупку дополнительного оборудования.

Instagram скорее необходим нам для поддержания имиджа, так как сейчас мы не наращиваем объемы — это не наш ориентир на данный момент. Если мы запускаем рекламную акцию или сотрудничаем, например, с каким-то популярным блогером, то через Instagram может прийти порядка 100 новых клиентов в месяц. А в обычном штатном режиме — до 20. Заявки мы принимаем и обрабатываем сами: упаковываем и пересылаем почтой.

Но для нас социальные сети — это больше работа на имидж. Так как костяк постоянных клиентов сформировался задолго до появления нашей компании в Instagram. К слову, покупатели интересуются и обычной гречкой, но ее у нас покупают меньше. Однако бывают периоды, когда на обе культуры получаем одинаковое количество заказов.

Сколько стоит зеленая гречка и кто ее покупает

Наши постоянные клиенты — это в основном люди, которые следят за тенденциями в здоровом питании, обладают знаниями в области диетологии, многие из них являются веганами, а потому делают выбор в пользу продуктов, которые проходят минимальную термическую обработку.

Однако для большинства людей зеленая гречка — это продукт новый и непонятный. Многие, когда покупают впервые, интересуются, что делать с зеленой гречкой. И мы рассказываем, что ее можно варить привычным образом, а также готовить хлеб, блинчики, печенье и т.д. Чаще всего ее используют для проращивания и употребления в сыром виде.

Зеленая гречка стоит дороже, чем обычная. Оптовые цены отличаются на 2−3 рубля за кг, а розничные могут разниться на 3−6 рублей за упаковку. Потому что зеленая гречка «капризнее» в производстве.

Обычна «коричневая» гречка по технологии проходит термическую обработку — пропаривается. И только после этого шелушится. Данная стадия как бы размягчает крупу, как следствие — меньше отходов в виде муки и продела.

А зеленая гречка не проходит термическую обработку, ее нужно долго сушить при определенной температуре. Иначе она не будет прорастать. Это удорожает обработку.

А еще гречка калибруется по размеру и может быть 1-го, 2-го, 3-го сорта, соответственно, это тоже влияет на цену продукции.

Трудности в работе и конкуренция

В 2019—2020 годах мы работали с торговыми сетями — они помогали реализовывать наш продукт. Но в связи с нестабильностью цен на сырье и готовую продукцию, с также с ограниченным бюджетом с нашей стороны можно легко остаться в дураках.

Поэтому было решено минимизировать закупку собственного сырья и перенаправить свои мощности на переработку сырья на условиях давальческой сделки.

Нынешние объемы производства не позволяют нам покрыть нужды заказчиков. Поэтому сейчас мы изредка обращаемся в торговые сети или они обращаются к нам с заявками.

Планы и цели на будущее

Хотелось бы выйти на большие объемы производства до 10 тонн в сутки. Мы автоматизировали производство 6 лет назад, сейчас для развития предприятия нужны более глобальные инновации. Однако для этого нам потребуется провести полномасштабную модернизацию старого оборудования и приобрести новое.

Это будет стоить порядка 100 000 долларов. Пока у нас нет таких финансовых возможностей. На данный момент заработанных средств хватает только на ремонт оборудования и закупку дополнительных деталей, которые помогают улучшить работу линии. Но мы не сдаемся и продолжаем искать инвесторов, которые помогут нам быстрее двигаться к поставленным целям.

Также в 2022 году мы занялись налаживанием пеллетной линии. В процессе производства гречневой крупы образуется большой объем лузги гречихи. И это реально проблема.

Так как мы хотим увеличить производительность до 10 тонн в сутки, то при таком объеме каждый день будет оставаться около 3,5 тонн лузги. Насыпная плотность у нее маленькая, то есть в большой мешок для сахара влазит всего всего 10 кг. А девать ее куда-то нужно.

Мы решили использовать лузгу с пользой приобрели гранулятор и превратили лузгу гречихи в новый продукт — пеллеты. Пеллеты — это гранулы из торфа или отходов производства, которые используют в качестве биотоплива. Ими можно отапливать как жилые дома, так и производственные помещения, а также использовать в качестве наполнителя для туалета домашних животных.

В первую очередь нашими пеллетами закрываем внутренние нужды по отоплению предприятия. На данный момент общие вложения в новое направление производства составляют около 70 000 долларов. Сейчас налаживаем продажу новой для нас продукции. Надеемся на то, что это станет для нашей компании хорошим источником дохода, но пока судить сложно.

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