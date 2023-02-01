Рассекречено белорусское подразделение, получившее дивизион «Искандеров»2
- 1.02.2023, 16:07
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Минобороны Беларуси пыталось скрыть информацию, замазав шевроны военных на фото.
Беларусь могла получить один дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые группы.
Минобороны Беларуси сообщило, что беларусские военные приступили к полной самостоятельной эксплуатации «Искандер». Так, вояки уже прошли обучение в России и осуществили практическую подготовку на полигонах Вооруженных сил Беларуси. Расчеты укомплектованы исключительно офицерами, прапорщиками и военными, который проходят службу по контракту.
Сообщается, что в состав комплекса входит самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.
«Судя по опубликованным фото/видео, ВС РБ могли получить один дивизион «Искандеров», - говорится в сообщении.
Отметим, что в дивизион входит четыре пусковые установки на восемь баллистических ракет.
По словам начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси, в стране «находится достаточный запас ракет к комплексу, который позволит выполнить любую задачу на дальности до 500 км». Это значит, что беларусские военные получили модификацию «Искандер-М» (имеет радиус поражения до 500 км), и которая находится на вооружении Вооруженных сил РФ, а не, например, «Искандер-Э» (экспортный вариант с дальностью поражения до 280 км).
Отмечается, что на опубликованных видео Минобороны Беларуси замазаны нарукавные знаки военных, которые эксплуатируют «Искандеры». Белорусские расследователи указывают, что, вероятнее всего, комплекс поступил на вооружение 465-й ракетной бригады (в/ч 61732, Осиповичский район), на вооружении которой находятся 3 дивизиона советских ТРК «Точка-У».