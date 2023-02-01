Лукашисты по субботам хотят показывать школьникам советское кино и фильмы про войну

Лукашисты по субботам хотят показывать школьникам советское кино и фильмы про войну15
- 1.02.2023, 16:20
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Даже те, где есть ограничения по возрасту.
В администрации Лукашенко «озаботились» нехваткой исторических фильмов, которые можно было бы показывать ученикам школ. Они предлагаются по субботам демонстрировать детям советское кино и современные фильмы про войну — в том числе те, чей показ ограничен для несовершеннолетних
С такой инициативой якобы выступили сами педагоги, заявил БелТА глава администрации диктатора Игорь Сергеенко.