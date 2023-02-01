Украинский генерал-полковник: F-16 серьезно изменят ситуацию на поле боя 1.02.2023, 17:55

Американские истребители дадут ВСУ несколько важных преимуществ.

Передача Украине самолетов F-16 даст украинцам преимущество в воздухе над врагом и поможет ВСУ освободить украинские земли от российских захватчиков. Благодаря модернизации американские истребители более мощные даже в сравнении с современными российскими самолетами пятого поколения - и мы будем на шаг впереди врага. Когда ожидать Украине самолетов F-16 и какие их преимущества – «Апострофу» рассказал командующий Воздушными силами ВСУ в 2015-2021 годах, генерал-полковник Сергей Дроздов.

– Украина уже давно просит современные самолеты у Запада. После того, как Нидерланды сообщили, что будут готовы рассмотреть запрос Киева на передачу F-16, эта история оживилась. Так изменились ли взгляды западных стран относительно передачи нам истребителей, и сколько нужно времени на то, чтобы решение было одобрено?

– Еще с 2014 года мы видели, что наша судьба – это сближение с евроструктурами, а также вступление в НАТО. Уже с того времени мы начали ориентироваться на современные западные самолеты. Сейчас уже в течение года мы занимаемся тем, чтобы к нам зашли самолеты, зашли современные ЗРК, чтобы обеспечить безопасность нашей территории и безопасность наших сухопутных войск.

Ранее мы рассматривали и досконально изучали вопрос, сколько нужно пилотам и инженерам учиться - и уже есть мощные сдвиги в этом плане. В частности, Сенат США выделил 100 млн долларов на переобучение наших пилотов и инженерно-технических специалистов на современные самолеты натовского производства.

Что касается Нидерландов, это первый положительный шаг со стороны стран НАТО на европейском театре - что страна НАТО выявила возможность передать нам современные самолеты. Особенно F-16, на которые выделяли средства для переобучения наших пилотов.

Но не только Нидерланды, но и Великобритания имеет возможность предоставлять нам самолеты, а также и другие страны, переходящие на более современные виды самолетов типа F-35.

Почему мы рассматриваем именно их? Потому что прежде всего это технология, совместимость, возможность использовать больший диапазон ракетно-бомбового вооружения. Эта возможность расширяется и по выявлению, и по управлению. И в первую очередь, обеспечивает безопасность применения как авиации, так и сухопутных войск за счет вооружения, имеющего больший радиус и дальность применения.

– В конце 2022 года также было принято решение о передаче Украине комплексов для противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и SAMP-T. И вот с нашей стороны звучало такое заявление, что самолеты F-16 нам нужны для поддержки этих систем и обеспечения безопасности неба. Вот вы сказали в контексте вооружения этих самолетов, не считаете ли вы, что они рассматриваются в контексте наступления, а не защиты?

– Да, некоторые страны все еще заинтересованы в том, чтобы сохранить лицо путина. Это для нас оскорбительно, и мы негативно реагируем на такие проявления. Но все понимают, прежде всего, военные стран НАТО, роль и миссию ВСУ в этом процессе.

Наша задача состоит не в том, чтобы мы как можно дольше держались против российской агрессии, а обеспечить мирную жизнь нашего населения. А это возможно только после освобождения наших территорий, что возможно только после перехода на качественно новые виды вооружения. Никто не сомневается, что наши специалисты готовы к самопожертвованию для достижения победы. Но когда противник имеет более мощное оружие, особенно это касается авиационной компоненты, то невозможно говорить о победе, если у тебя нет той силы для удара, которая есть у врага. Поэтому мы должны это делать и заявлять наши потребности для успеха как на земле, так и в воздухе.

– Самолеты F-16 могут нести на себе вооружение дальностью 250 км. А готовы ли западные партнеры предоставлять нам такие ракеты или все это будет постепенно?

– Прежде всего, не только вооружение, но и сама система передачи и обмена информации. То есть если у нас самолеты выполняют задачу «один самолет на один самолет», или «один самолет на одну воздушную цель», то у F-16 есть информация о воздушной обстановке вокруг этого самолета и он может реализовывать свои преимущества. Такие же задачи выполняют и Миг-31 и Миг-35, которые сопровождают до 10 целей и могут сопровождать несколько целей на дальние расстояния.

Миг-29 и Су-27 по своему конструктивному выпуску даже моложе F-16, но американские самолеты прошли стадии глубокой модернизации. А это не только замена вооружения, но и двигателей, внутреннего оборудования, позволяющего реализовывать новейшие технологии. Поэтому даже если мы будем получать самолеты F-16 версии 51-52, то уже переходим на новую технологию передачи информации, а дальше уже происходят доработки, которые выполняются на штатном самолете и позволяют нести современные авиабомбы, а также ракеты дальнего радиуса действия.

Это будет пошаговый путь успеха, потому что без этого мы не сможем сразу освоить эти задачи. Здесь дело не в том, сможем или не сможем управлять F-16, нам бы дали F-35, мы были бы рады. Но мы понимаем, что не только от нашего желания это зависит, но и от политических решений и экономической ситуации в странах, которые готовы нам оказывать материально-техническую помощь.

– Ранее министр обороны США Ллойд Остин даже говорил о передаче Украине дальнобойных беспилотников, но потом эта тема затихла. В этой связи, можем ли мы рассчитывать, что вместе с F-16 нам передадут крылатые ракеты?

– Это был бы оптимальный вариант решения возникшей перед нами проблемы. И мы будем прилагать все усилия для получения полного комплекса вооружения. Но, к сожалению, чем сейчас мы больше находим необходимость и пути их решения, тем больше возникает препятствий. Не только со стороны западных стран, а также очень мощное давление на европейские страны оказывает Pоссия. Путин давит, и мы видим, что уже есть страны, которые сдерживаются в желании помочь нам. Это касается, в частности, Германии, которая довольно долго колебалась с танками.

– Возможно Запад при передаче Украине F-16 боится именно воздушных боев. Есть информация, что у Pоссии на вооружении есть четыре самолета Су-57, которые они считают самолетом пятого поколения. Может ли быть в этом проблема? Если нет, то каков ваш прогноз по воздушному бою между F-16 и Су-57?

– У западных самолетов больше возможностей по общему контролю воздушной обстановки. Самолеты F-16 имеют больше информации, например, чем Су-27 и Миг-29. Поэтому, возможно, в ближнем бою самолет Су-57 будет преобладать. Но в общем комплексе противодействия, которое будет заключаться в том, что информация будет собираться со спутника, самолетов дальней радиолокационной разведки и теми самолетами и беспилотниками, которые будут использоваться воздушными силами стран НАТО - в дальнем бою еще нужно посмотреть, какой из этих самолетов будет победителем дуэли.

– Согласно добытой информации, а также допросу российских пилотов, мы знаем, что они слабо ориентируются в украинском небе, у них мало летных часов и они не знают системы украинской ПВО. Будет ли у нас за счет таких вещей и цифрового F-16 преимущество на поле боя?

– Безусловно, мы должны идти на опережение, а не дотягиваться до какого-то уровня. Преобладать противника необходимо по всем направлениям. Если этого не будет, тогда сложно прогнозировать результаты воздушных столкновений. Поэтому то, что я вам назвал - это реализация полного цифрового поля.

Самое главное, чтобы мы не вышли на тот уровень, когда будем презирать противника. Никто из военных воздушно-космических сил РФ не сказал, что они сомневаются, что они занимаются не своим делом. Нравственный дух и подготовка у них велика. На них оказывают давление психологически, материально и на их окружение. Поэтому они, как и представители «Вагнера», выполняют свою задачу.

Да, у них есть проблемы с летными часами, с подготовкой и выполнением задач. Почему? Потому что выполнение задач в Сирии значительно отличается от задач в Украине. Сирия – это ковровая бомбардировка, поддержка авиации и возврат на базу.

Что касается Украины, даже когда они решили на первом этапе, что уничтожили нашу противовоздушную оборону и авиацию, нам удалось это сохранить. Только своими неординарными действиями мы можем добиться победы. Еще АТО нам показало, что мы должны действовать не старыми методами, посылая большие скопления живой силы и техники, а нужно работать точечно для достижения целей.

– Есть ли у Украины перспективы получить F-35 даже если мы их будем покупать?

– Сначала нам нужно выйти на уровень самообеспечения. Если будет финансирование, то вопрос, за что платить, мы уже будем сами выбирать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».