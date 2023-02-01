В Беларуси мошенники взялись за цветочный бизнес 1.02.2023, 18:05

Как работает схема.

Снова страдают белорусы, которые хотят радовать близких людей букетами цветов. Разводят все в том же Instagram, который не спешит банить аккаунт мошенников. Схема стара как мир: просят предоплату, получают предоплату, говорят, что не видят денег, и просят клиента попробовать вернуть предоплату у банка. Для этого скидывают фишинговую ссылку. Но обычно просто блокируют или игнорируют пользователей.

Читатели onliner.by сообщают о «магазине» в Instagram с более чем 20 тыс. подписчиков. Он обещает доставить цветы под дверь в любую точку страны, но доставляет только финансовые проблемы: после оплаты букета продавец замолкает или блокирует пользователя. Сейчас он называется vivaflowers_by, но за последние три месяца имя меняли три раза, так что, скорее всего, после публикации мошенники обзовутся иначе. Первые записи датированы декабрем 2022 года, последние семь недель — тишина.

На все сомнения vivaflowers_by отвечал, что предоплату берут, потому что участились случаи расчета фальшивыми банкнотами и отмены заказа курьеру на пороге. Затем сбрасывают реквизиты для оплаты через ЕРИП, ну как реквизиты... Данные банковской карты.

Юлия — одна из пострадавших от рук таких мошенников — осталась без цветов и без денег.

— Реклама попалась мужу в Instagram, он не особо вчитывался. Его попросили заранее перевести деньги, потому что он заказывал курьером. Но то, что оплата идет на обычную банковскую карту, он не заметил. Перевел. А ему и говорят, мол, деньги не пришли, попробуйте вернуть их обратно, и скидывают ссылку, где нужно ввести данные карты и CVV-код. И тут стало все понятно: деньги ушли и их не вернуть. Сначала хотели написать заявление, но решили не портить себе настроение перед днем рождения, да и 210 рублей не такая большая сумма.

Игоря тоже попросила приобрести букет жена. Но он бдительный.

— Жена по Instagram находит в ленте новостей букетик, стоит 120 рублей. Окей, оплатить наличными при встрече нельзя, только по предоплате, мол, «кидают» их часто. Хитро пишут, просят оплатить через ЕРИП, я смотрю, а там банальное пополнение карты. Прошу их реквизиты, скидывают «Цветы онлайн», нахожу в реестре контакты и звоню директору, а тот отвечает: осторожно, это мошенники.

Александр как раз тот самый директор, фирмой которого прикрываются мошенники. На рынке он с 2015 года и с подобной наглостью раньше не сталкивался.

— На прошлой неделе стали звонить клиенты, которые нашли мой номер по картотеке, с требованием вернуть деньги. В течение 15 минут успокаивал клиента, а затем стал разбираться. Писал в директ этому «магазину» с пяти аккаунтов — отвечают одинаково, по шаблону. Номера курьеров не дают, а когда спрашиваешь, что за фирма, — присылают мой УНП и название фирмы. Фото в их профиле — скачанные из интернета картинки.

Подавал жалобы, но Instagram никаким образом не реагирует. Прошу пострадавших написать заявление, пусть даже на мою фирму, а там разберутся, но мало кто хочет этим заниматься. Карты для перевода мошенники используют белорусские, разных банков. К ним деньги пришли и сразу ушли в крипту какую.

Это массовая история, мне звонят почти каждый день, а сейчас 14 февраля будет — потерпевших станет куда больше. Уже думаю сменить название фирмы, чтобы не ассоциироваться с этими мошенниками.

Ведется наш народ на низкие цены. Букеты за 100 рублей? Ребята, я бы с удовольствием сам у них покупал по такой цене, потому что, например, пион стоит 13 рублей в закупке, а они его за 7 продают. Даже некондиция не может стоить таких денег.

Владелец магазина «Яцветы.бел» тоже жалуется на данных мошенников, так как они называют его партнером.

— На той неделе обратились два человека, их, в общем-то, развели, представившись нашими партнерами. Из-за этого у нас опасаются делать заказы. Несколько клиентов сказали, что написали заявление. Одного обманули на $100, второго тоже в районе 200 рублей.

Как защитить себя от мошенничества при покупках в Instagram

Ранее журналисты разбирались с юристом, специалистом по правам потребителей Иваном Райкевичем в этом вопросе. Он объясняет: если продавец просит переслать оплату на личную банковскую карту, то у вас нет никаких гарантий получения товара — здесь поможет только надежда на честное слово незнакомца.

Просить перечисления денег на личную карту по закону в Беларуси могут только ремесленники — люди, чья деятельность связана с созданием предметов творчества либо их деятельность осуществляется с применением ручного труда. Куда в таком случае переводить деньги за товар? Только на счет организации либо на счет ИП (если продавец в сети не ремесленник, а продавец телефонов им быть не может).

— В теории может быть такое, что банковская карта привязана к счету ИП или организации, но проверить это и убедиться в честности субъекта торговли вы, как потребитель, не сможете, — говорит Иван Райкевич.

Если при покупке товара в интернет-магазине вы соглашаетесь перевести оплату на банковскую карту некоего человека, то вы должны понимать: никаких гарантий получения товара нет, остается надеяться лишь на честное слово продавца. Эксперт обращает внимание: в Беларуси продажа товаров через Instagram запрещена, разрешена только реклама магазина и его товаров.

Подытожим: вы имеете дело с интернет-магазином, который работает в Беларуси официально, если у него есть отдельный сайт, где указаны данные о его регистрации, а сам сайт внесен в торговый реестр. Напомним, что мошенникам не составляет труда сделать одностраничный сайт и указать там придуманные данные ИП, зато в торговый реестр просто так не попадешь.

Есть еще один признак, что магазин может вас обмануть.

— Если вам пишут, что у магазина нет возможности без предоплаты отправить товар наложенным платежом по почте, поэтому нужно, чтобы вы заранее заплатили, — это может быть признаком того, что никакого товара и нет. В современных реалиях отправить товар наложенным платежом для магазина не составляет никакой проблемы, — поясняет юрист.

Есть плохая новость: вы можете относительно легко проверить честность продавца, работающего на территории Беларуси, но если продавец из Instagram работает из заграницы, проверить его гораздо сложнее.

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