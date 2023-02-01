В Беларуси татуировки на теле приравняли к персональным данным 4 1.02.2023, 19:10

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Персональные данные человека охраняются государством.

Татуировки, выполненные на теле человека, являются персональными данными. Разъяснения по этому вопросу опубликовал телеграм-канал Национального центра защиты персональных данных (ЦПД).

Как объясняет центр, персональные данные — это любая информация, которая относится к идентифицированному лицу или лицу, которое может быть идентифицировано. То есть его можно выделить среди других, указать на него, обратиться к нему.

Идентифицировать человека можно прямо или косвенно, обычные способы — через фамилию и имя, дату рождения, идентификационный номер, а также через признак или совокупность признаков конкретного человека.

«Татуировки зачастую являются уникальными и отличительными признаками внешности человека и характеризуют его физическую идентичность человека. В отдельных случаях они могут характеризовать и культурную идентичность, поскольку, например, могут иметь значение, позволяющее отнести человека к какой-либо субкультуре или социальной группе. Таким образом, татуировки в совокупности с иной информацией о человеке будут являться его персональными данными», — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, персональные данные человека охраняются государством и, в частности, не подлежат распространению без согласия личности. Однако белорусские силовые структуры понимают защиту персональных данных особым образом. Это касается и татуировок. Так, силовики в своих неофициальных телеграм-каналах много раз публиковали фотографии татуировок людей, задержанных по политическим мотивам (иногда этих людей для фото раздевали до белья). Во многих случаях силовики требовали забить или свести татуировки, которые им не нравились. Были и случаи, когда людям приходилось делать это прямо в кабинете ГУБОПиК на камеру кустарным способом.

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