Столтенберг: Военная поддержка Украины может создать условия для мирного урегулирования войны 2 1.02.2023, 20:51

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Йенс Столтенберг

Генсек НАТО призвал не прекращать поддержку Украины.

Поставки различного оружия Украине могут создать условия для того, чтобы завершить войну с Россией путем переговоров. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Nikkei, опубликованном 1 февраля.

Поскольку война на Украине идет на второй год, НАТО нужно быть готовым «к долгосрочной перспективе», сказал Столтенберг. По его словам, на данный момент нет признаков того, что президент России Владимир Путин «готовится к миру».

Поэтому НАТО необходимо сохранить поддержку Украины, так как она каждый день меняет ситуацию на поле боя, подчеркнул генсек НАТО.

«Если мы хотим мирного решения мира и конфликта в Украине путем переговоров, где Украина преобладает как суверенное независимое государство, нам необходимо оказать военную поддержку. Поставленное сегодня оружие может завтра создать условия для мирного урегулирования», – отметил он.

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