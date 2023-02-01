В Минске продают элитный фитнес-центр компании Юрия Чижа 1.02.2023, 22:04

За месяц цена снизилась почти на $500 тысяч.

На площадке ЗАО «Белреализация» выставлен на продажу элитный оздоровительный комплекс Evo wellness club в Минске, принадлежащий компании «Трайпл» опального бизнесмена Юрия Чижа. На это обратил внимание Office Life.

Объект был выставлен на аукцион в конце декабря по цене в 13 млн 348 тыс. рублей. Первые торги проходили 5 января, но, очевидно, безуспешно. Новые торги назначены на 15 февраля. Цену снизили на 10%, то есть на 1 млн 335 тыс. рублей или почти 500 тыс. долларов. Теперь клуб предлагают участникам аукциона за 12 млн 13 тыс. рублей.

Похоже, если комплекс не продадут по этой цене, то она может быть снижена еще больше. Минимальную стоимость объекта собственник оценил в 10 млн 678 тыс. рублей (около 4 млн долларов).

Evo wellness club находится в Минске на ул. Максима Богдановича, 155. Его площадь — больше 4 тыс. квадратных метров. Комплекс располагает фитнес-центром, бассейном, спа-зоной, салоном красоты, рестораном и т.д.

Напомним, владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа сейчас судят в Минске по статьям о мошенничестве и отмывании денег. Процесс проходит в закрытом режиме.

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