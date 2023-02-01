Компания Rolls-Royce показала проект ядерной установки для космических кораблей 1.02.2023, 22:48

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Фотофакт.

Компания Rolls-Royce представила начальную стадию разработки космического ядерного реактора, сообщает Space.com.

Системы ядерного деления, использующие высвобождаемую энергию при расщеплении атомов, можно использовать для питания баз астронавтов на Луне или Марсе. Ядерный двигатель также может сократить время путешествия до Марса, которое с современными технологиями длится от шести до девяти месяцев.

Rolls-Royce с 2021 года заключила соглашение с Космическим агентством Соединенного Королевства по изучению будущих вариантов использования ядерной энергии в космосе.

Ядерные системы давно используются в роботизированных космических миссиях. К примеру, радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РТГ) снабжают электроэнергией многие зонды, в том числе космические корабли NASA «Вояджер-1» и «Вояджер-2», которые сейчас исследуют межзвездное пространство. Большие марсоходы NASA, такие как Perseverance и Curiosity, также используют ядерные двигатели. Но это не реакторы деления, а скорее ядерные батареи, превращающие в электричество выделяемое в результате распада радиоактивного материала тепло. Ядерное расщепление еще не использовалось для питания космического корабля вне Земли.

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