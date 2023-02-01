Испания отправит Украине несколько десятков БТР M-113
- 1.02.2023, 23:04
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Сегодня, 1 февраля, Министерство обороны Испании заявило, что отправит в Украину 20 бронетранспортеров M-113.
Об этом сообщает Europa Press.
Министр обороны Маргарита Роблес объявила, что БТР M-113 отправится в Украину уже в следующий понедельник, 6 февраля.
В частности, Испания поставит в Украину около двадцати бронированных машин М-113, известных как Transporte Oruga Acorazados, как часть военной техники для противодействия российскому наступлению.