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Испания отправит Украине несколько десятков БТР M-113

  • 1.02.2023, 23:04
Испания отправит Украине несколько десятков БТР M-113

Названа дата.

Сегодня, 1 февраля, Министерство обороны Испании заявило, что отправит в Украину 20 бронетранспортеров M-113.

Об этом сообщает Europa Press.

Министр обороны Маргарита Роблес объявила, что БТР M-113 отправится в Украину уже в следующий понедельник, 6 февраля.

В частности, Испания поставит в Украину около двадцати бронированных машин М-113, известных как Transporte Oruga Acorazados, как часть военной техники для противодействия российскому наступлению.

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