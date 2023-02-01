Евросоюз намерен обучить 30 тысяч украинских военных 1.02.2023, 23:26

Помимо этого ЕС выделит Украине 25 млн евро на разминирование.

Европейский Союз намерен обучить 30 тысяч украинских военнослужащих - вдвое больше, чем планировалось первоначально. Об этом будет официально объявлено на саммите ЕС — Украина, который намечено провести в Киеве 3 февраля, сообщили в Еврокомиссии. Помимо этого Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на разминирование, о чем тоже официально сообщат во время саммита, передает из Брюсселя в среду, 1 февраля, корреспондентка DW.

В ноябре 2022 года страны Евросоюза договорились о создании Миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих (EU Military Assistance Mission - EUMAM) в Европе. Тогда планировалось в течение года организовать в странах Евросоюза подготовку 15 тысяч солдат ВСУ, из них не менее 5000 должны пройти обучение в Германии. Как сообщил представитель Еврокомиссии, это цель будет достигнута к концу июня, поэтому решено расширить программу обучения еще на 15 тысяч человек. По его словам, среди них могут быть и военные, которых обучат использованию танков Leopard 2. Поставить Украине эти танки намерены Германия и ряд других государств, прежде всего Европы.

Накануне саммита, 2 февраля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее подчиненные проведут в Киеве встречу с членами правительства Украины. Среди прочего они обсудят стремление Киева к ускоренному вступлению в Евросоюз, а также юридические возможности привлечения к ответственности руководства России за военную агрессию против Украины.

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