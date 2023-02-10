закрыть
10 февраля 2023, пятница, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Танковый «прорыв» войск РФ под Угледаром закончился полным фиаско

11
  • 10.02.2023, 9:48
  • 12,116
Танковый «прорыв» войск РФ под Угледаром закончился полным фиаско

Опубликованы впечатляющие доказательства разгрома штурмовых колонн врага.

После захвата Соледара командование РФ переключилось на Бахмут и Угледар, бросив туда много военной техники и живой силы. Известно, что в боях за Угледар противник бросил в бой против ВСУ морпехов из 155-й бригады Тихоокеанского флота. При этом российское военное командование не пожалело для осуществления цели бросить в бой много танков, БМП и БТР.

Журналисты из Deep State выложили в Сеть кадры которые наглядно показывают тактику ВС РФ на поле боя, сообщает dialog.ua.

На фото можно увидеть «танковый прорыв», закончившийся бегством оккупантов из-под Угледара. На кадрах журналисты насчитали 31 уничтоженную военную технику — танки, БМП и БТР.

Более того, печальную судьбу российских военнослужащих озвучили и сами военные блогеры. Они заявляют, что российское военное командование изо дня в день повторяет одни и те же ошибки при планировании наступления на позиции ВСУ в районе Угледара.

Враг оценил по достоинству командование ВСУ, которое переигрывает в тактике и стратегии МО РФ. Российский военный блогер признался, что в боях за Угледар ведут бои не только 155-я бригада, но и морпехи из 40-й бригады, а также спецназ из 14-й бригады.

Он также подтвердил, что ВСУ уничтожили минимум 30 единиц бронетехники. А также вспомнил, как при эвакуации раненных с поля боя оккупанты давят бронетехникой своих же солдат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко