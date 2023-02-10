Танковый «прорыв» войск РФ под Угледаром закончился полным фиаско 11 10.02.2023, 9:48

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Опубликованы впечатляющие доказательства разгрома штурмовых колонн врага.

После захвата Соледара командование РФ переключилось на Бахмут и Угледар, бросив туда много военной техники и живой силы. Известно, что в боях за Угледар противник бросил в бой против ВСУ морпехов из 155-й бригады Тихоокеанского флота. При этом российское военное командование не пожалело для осуществления цели бросить в бой много танков, БМП и БТР.

Журналисты из Deep State выложили в Сеть кадры которые наглядно показывают тактику ВС РФ на поле боя, сообщает dialog.ua.

На фото можно увидеть «танковый прорыв», закончившийся бегством оккупантов из-под Угледара. На кадрах журналисты насчитали 31 уничтоженную военную технику — танки, БМП и БТР.

Более того, печальную судьбу российских военнослужащих озвучили и сами военные блогеры. Они заявляют, что российское военное командование изо дня в день повторяет одни и те же ошибки при планировании наступления на позиции ВСУ в районе Угледара.

Враг оценил по достоинству командование ВСУ, которое переигрывает в тактике и стратегии МО РФ. Российский военный блогер признался, что в боях за Угледар ведут бои не только 155-я бригада, но и морпехи из 40-й бригады, а также спецназ из 14-й бригады.

Он также подтвердил, что ВСУ уничтожили минимум 30 единиц бронетехники. А также вспомнил, как при эвакуации раненных с поля боя оккупанты давят бронетехникой своих же солдат.

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