Шубийство 16 10.02.2023, 14:12

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Со вдовами оккупантов произошла совершенно гротескная история.

Как сообщал сайт Charter97.org, вдовам нескольких десятков погибших военных из «ДНР» подарили шубы и заставили с ними позировать перед камерой.

Вдовам и родственницам погибших на войне мобилизованных из "ЛДНР" подарили по шубе. Женщины счастливы, они не ожидали такого подарка: "Не каждая, наверное, думала, что такая возможность будет". pic.twitter.com/bs7UDNhUVS — Рустем Адагамов (@adagamov) February 7, 2023

В сетевых комментариях много злости и очень мрачного юмора.

жены за убитых мужей получают шубы, дети делают окопные свечи, учителя разносят повестки, церковь говорит, что в войне нет ничего плохого, и убийцы кровью «искупают» грехи на войне — убивая людей.

пусть это все горит в аду.

война, будь ты проклята. — арест кипренского (@freekiprensky) February 8, 2023 Акция «Шуба в обмен на мужа» шагает по России:



pic.twitter.com/x2WJ1RE8Xc — Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦 (@vestnikstabilno) February 7, 2023 — Классная шуба! Муж погиб или сын? — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) February 7, 2023 Объясняем, чем шуба лучше мужа:

– шуба никогда не придёт домой пьяным с работы

– шуба не просит есть

– шуба не будет приставать по ночам, требуя секса

– шуба всегда теплая и ласковая

– шуба никогда не набьет тебе морду — FΛCꓘ THƎ WAЯ ☮️ (@Lndcalling) February 8, 2023

Инна Фролова:

Что еще придумает их власть для публичного выражения самых низменных инстинктов?

Такие «щедрые» подарки раздают некие представители «русского актива Москвы» за смерть «героев Новороссии».

Ранее эта же организация раздавала вдовам мобилизованных в «Л-ДНР» по 10000 рублей и обувь, как компенсацию за смерть мужа или сына. Теперь ставки поднялись до меховых изделий.

Владимир Ершовский:

Кричали женщины ура и в воздух шубами бросали

Марина Ахмедова:

Ну ладно, подарили вы шубы - первый предмет необходимости - вдовам погибших бойцов. Пришла такая блажь в голову. Все есть, только шуб не хватало. Но зачем, зачем, зачем выстраивать их в этот ряд, снимать и выкладывать? Ради чего это делается?

Евгений Алексеев:

В истории обмена одвухсоченных мобиков на шубы мне более всего жаль (после, разумеется, жертв с украинской стороны, которых те, надеюсь, не успели наплодить) погибших зазря пушных зверьков.

За счастливых вдов, разменявших своих алкашей на ценный мех, можно только порадоваться.

Ольга Бронецкая:

По Донецку прошвырнуться в шубе, подаренной за убитого сына, это же и есть ощущение одной семьи.

Вера Ковальская:

Очередное пробитое днище. И как потом отстраивать Украину и восстанавливать общество с такими, отравленными по самые первичные инстинкты, людьми?

Оксана Чернышева:

Мечты о шубе заиграли новыми пепельными красками (( заказное убийство ненужного члена семьи. Что еще придумает их власть для публичного выражения самых низменных инстинктов на фоне подобострастия?

Жаль что я увидела этот ролик, еще один шаг в глубину падения целого поколения каких-то несчастных и сознательно убогих.

«Чужие» захватили эту планету, но зов им послали сами эти люди с покореженными душами, это их выбор.

Алина Витухновская:

Шубы оказались трофейными

Вдовы ДНР-овцев получили шубы в обмен на мертвых мужей. Безумные женщины вышли толпой, став некой вешалкой-инсталляцией шуб. Подобно первобытным племенам, они демонстрируют «подарки богов».

Это концептуальная акция, некроритуал, советский некрореализм в действии.

Феликс Куперман:

Всё чаще звучат похоронные марши,

всё реже - частушки лихие.

Становятся вдовами Кати и Маши -

вчерашние жёны России.

Такие теперь на Руси перемены -

под зычные медные трубы,

под Путина речи и марши Шопена

хоронят, но… дарят и шубы.

Чтоб не охололи, склонясь над могилой

убитого под Соледаром.

Какая, однако забота! Как мило!

Спасибо за щедрый подарок!..

Все, кто сейчас глумится над шубами для вдов, старательно игнорируют два факта:

1) шубы - это частная инициатива, а не госпомощь.

2) вдовы погибших и сами погибшие - жители Луганска и области, то есть УКРАИНЦЫ. — Ура, товарищи! (@UTovarisi) February 8, 2023

Но продолжение истории оказалось ещё более нелепым.

Вы в курсе, что шубы назад забрали? — Лысый из Бразерс ❌ (@denezhken) February 8, 2023

Анатолий Чуб:

Шоу закончилось. Шубы забрали

Ну, что сказать? Спектакль продолжается. Я снова по поводу шуб для российских вдов. Последние новости.

1. Во-первых, шубы-то оказались трофейными. Их оккупанты намародерили в Украине.

2. Во-вторых, все изначально было устроено ради рекламы, ради показухи.

3. В-третьих, в российских СМИ начали объяснять, что вдовы сами попросили забрать у них шубы назад. Что как будто они оказались некачественными.

После съемки организаторы потребовали «реквизит» вернуть обратно.

Что могу сказать? Все очень просто: Россия всегда бросит тебя. ВСЕГДА. Как бросает на поле боя раненых и убитых. Так на этот раз поиздевалась над вдовами. А как же они красиво улыбались и говорили «Спасибо»!

Несколько женщин до конца спектакля успело улизнуть с шубами. Наверное, учуяли неладное. Будет теперь работа для ФСБ, начнут гоняться за этими вдовами. Шубы ведь надо вернуть. Реквизит, видишь ли...

Валентина Пахман:

Шоу закончилось. Шубы забрали.

Ладно. Все ясно с этим идиотизмом.

Я вот хочу спросить тех, кто например в нашей стране поддерживает политику Путина. Тех хочу спросить, кто талдычит что не все так однозначно.

Скажите, вот когда вы видите вот этих благодарных жён, которые на камеру счастливо демонстрируют шубы, взамен убитых мужей, вам не стыдно? Вы хоть понимаете, кого вы поддерживаете?

Или вы будете утверждать, что подобные видео снимают украинцы и это фейк? Но Лады Калины за убитых точно не фейк.

И мешок картошки был. Тоже не фейк.

Вы когда пишите о великой России вы понимаете, что вы поддерживаете и это? Неужели у вас нигде не щелкает в голове, что вы поддерживаете даже уже не Путина и не Россию, а клоунов над которыми смеются, которых за людей уже не считают. Вам не обидно, что все во что вы верили, превратили вот в этот фарс?

А шубы говорят да, забрали. Хотя по мне вот лично, это уже не важно. Уровень всей этой вакханалии от мешка картошки не далеко ушел.

Сергей Стеценко:

«Если женщина между мужем и шубой выбирает шубу, то в итоге и мужа потеряет, и шубу отберут».

Отто фон Бисмарк. Или Джейсон Стейтем. Возможно, Конфуций (точно не помню).

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