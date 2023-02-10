Разведка Эстонии: Теплая погода помогает ВСУ защищаться от нового наступления РФ 10.02.2023, 21:56

Pоссияне собрали большую группировку в Запорожской области и рядом с Угледаром.

Российские военные начали новое наступление на Донбассе, однако теплая погода помогает Вооруженным силам Украины успешно обороняться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга.

По его словам, активность боевых действий возросла и инициатива в определенной степени перешла в РФ. Давление на украинских военных очень сильно, однако существенных изменений на линии столкновения нет.

Гросберг отметил, что наступлению оккупантов мешает теплая погода, которая не дает промерзнуть земле.

- Другими словами, погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ, - заявил разведчик.

В Эстонии констатируют, что горячей точкой столкновения является Бахмут, а в направлении Лимана активность РФ повысилась. Также россияне собрали большую группировку в Запорожской области и рядом с Угледаром.

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