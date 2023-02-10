закрыть
10 февраля 2023, пятница, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разведка Эстонии: Теплая погода помогает ВСУ защищаться от нового наступления РФ

  • 10.02.2023, 21:56
Разведка Эстонии: Теплая погода помогает ВСУ защищаться от нового наступления РФ

Pоссияне собрали большую группировку в Запорожской области и рядом с Угледаром.

Российские военные начали новое наступление на Донбассе, однако теплая погода помогает Вооруженным силам Украины успешно обороняться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга.

По его словам, активность боевых действий возросла и инициатива в определенной степени перешла в РФ. Давление на украинских военных очень сильно, однако существенных изменений на линии столкновения нет.

Гросберг отметил, что наступлению оккупантов мешает теплая погода, которая не дает промерзнуть земле.

- Другими словами, погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ, - заявил разведчик.

В Эстонии констатируют, что горячей точкой столкновения является Бахмут, а в направлении Лимана активность РФ повысилась. Также россияне собрали большую группировку в Запорожской области и рядом с Угледаром.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох