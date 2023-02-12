Главный «козырь» Путина оказался блефом 5 12.02.2023, 11:32

13,850

Бывший советский разведчик раскрыл сведения о реальных возможностях Кремля.

Экс-разведчик Юрий Швец объяснил, что у РФ может не оказаться ядерного оружия, которым она угрожает миру. Юрий Швец рассказал о том, приведут ли удары ВСУ по территории РФ к эскалации военного конфликта.

Бывший советский разведчик убежден, что Украина имеет полное право бить по военным объектам России, включая Москву. Также он отмечает, что страх Запада на поверку может оказаться беспочвенным, поскольку ядерный потенциал РФ, скорее, блеф, чем реальная угроза.

«Что касается ударов исконно украинским оружием, то тут ограничений не может быть никаких. Враг бомбит Киев, другие города Украины, и Украина по законам военного времени, по всем международным конвенциям международного права уже сейчас имеет полное право наносить удары по Москве», - уверенно заявил военный аналитик.

Экс-разведчик высказал свое мнение по поводу угроз Путина применить ядерное оружие: «Что касается эскалации, я думаю, что это в значительной степени блеф. Эскалация и путинское ядерное оружие - это как шантаж, который является оружием сам по себе, им можно пугать, но как любой шантаж он работает до тех пор, пока.. Это как компромат: работает до тех пор, пока ты его не реализовал. То же самое с ядерным шантажом».

Главный акцент в своем рассказе Юрий Швец сделал на том, стоит ли бояться ядерных угроз РФ: «Я очень подозреваю, причем со ссылкой на мнение профессионалов, что ядерного оружия у РФ может уже и не быть. Ядерные боеголовки нуждаются в регулярной профилактической работе. Там каждые 10 лет необходимо менять плутоний, иначе он становится непригодным для того, для чего предназначался. Плутония этого у РФ не должно быть, потому что последний раз его изготавливали еще в Советском Союзе».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».