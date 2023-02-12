ВСУ разгромили колонну техники РФ под Запорожьем 12.02.2023, 13:30

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Удар был нанесен в 20 км от линии фронта.

В сети опубликовали кадры уничтожения колонны российской техники, которая выстроилась на дороге в Украине.

Информация обнародована Telegram-каналом «Supernova+ Война с Россией».

Бойцы ВСУ вели съемку с помощью украинского беспилотника «Аист». По врагу отработала 128-я ОМБр ВСУ.

В начале видео видно, как на дороге стоит колонна военной техники армии РФ. При чем техника – разная:

7 единиц – большие бронемашины, возможно, БМП-2;

2 единицы – меньшие машины непонятного назначения. Один из автомобилей спешит в голову колонны.

Через секунду начинается методическое истребление российского подразделения:

сначала прилетает в бронемашину, стоящую отдельно справа на обочине. Можно заметить, как маленький автомобиль резко меняет направление движения и спешит прочь;

почти рядом с первым ударом – еще один. Снаряд бьет почти в одну точку, и столбы дыма и огня сливаются;

следующий снаряд бьет в группу из 4-х бронемашин;

завершает истребление - четвертый снаряд, влетающий в цель в паре метров от 3-го.

В комментариях к видео разгорелась дискуссия, чем именно ВСУ ударила по колонне техники – обычным артснарядом или высокоточным. Высказали мнение, что высокоточным, так как снаряды слишком тесно падали рядом друг с другом, а вокруг нет ям от пристрелки.

Хотя авторы сообщения отметили, что действие происходит под Бахмутом, другие утверждали, что это Угледар. Однако OSINT-аналитики выяснили, что точка удара расположена на временно оккупированной части Запорожской области – 47.3761, 35.3622.

Если обозначить точку ликвидирования колонны на карте, то становится понятно, что по ней ударили в дальнем тылу армии РФ - в 20 км от линии фронта около населенного пункта Зеленая Роща. В 6 км западнее - Васильевка, в 65 км южнее - Мелитополь, на 30 км восточнее - Токмак. До Запорожья – 40 км.

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