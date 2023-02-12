За премию на немецком Берлинале поборется фильм о белорусе во Французском иностранном легионе 1 12.02.2023, 20:15

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Лента снята итальянским режиссером Джакомо Абруццезе.

В конкурсной программе Берлинале-2023 представлен художественный фильм «Диско-бой», главный герой которого — белорус, ставший солдатом Французского Иностранного легиона. Об этом пишет издание «Беларусь и мир».

Лента снята итальянским режиссером Джакомо Абруццезе, для него это дебютная работой режиссера в полнометражном формате. Драма производства сразу четырех стран — Франции, Италии, Бельгии и Польши.

В роли нашего соотечественника в фильме — немецкий актер Франц Роговски. Также среди актеров — Морр Н’Диайе, Летиция Ки, Леон Лючев, Маттео Оливетти. Музыку к картине написал французский диск-жокей Паскаль Орбе.

По сюжету фильма Алексей — белорус, бегущий от прошлого, которое ему нужно похоронить. Он становится солдатом Иностранного легиона в обмен на французское гражданство. В то же время в далекой Африке в дельте реки Нигер активист-революционер Джомо включился в вооруженную борьбу по защите своей деревни, которой угрожают нефтяные компании. Алексей — солдат, Джомо — партизан. Как сказано в аннотации фильма, «в результате еще одной бессмысленной войны их судьбы переплетаются».

«Диско-бой» будет бороться за статуэтку «Золотого медведя» в основной конкурсной программе фестиваля. Всего в этой категории представлено 19 картин.

Напомним, 73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года.

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