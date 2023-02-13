Государство Путина закончилось

Государство Путина закончилось7
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 13.02.2023, 12:05
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Глава Кремля долго работал, чтобы поставить Россию на четвереньки.
Телеграм-каналы сообщают, что ЧВК «Вагнер» выложила еще одно видео казни своего бойца. Если это правда, то первая мысль, которая приходит в голову: «Государство закончилось».
Потому что государство – это порядок, исполняемые законы. А здесь открыто показывают убийство человека. Не боятся.
Но, подумав, понимаешь, что «конец государства» можно отнести назад. По крайней мере, поставить вопрос: когда закончилось государство? 24 февраля прошлого года? Когда заключенных набирали воевать? Когда людей начали осуждать за слова о «войне»? Когда Пригожина и Кадырова сделали героями России?
И все же, какую дату ни назови, но все же любитель возбуждать дела, глава СК Александр Бастрыкин обязан провести проверку.
Вы долго работали, Путин и соратники, чтобы поставить страну на четвереньки. И, похоже, кое-чего в этом направлении добились. В какой стране мира такое возможно – публичные казни? Разве что у «вменяемых» партнеров Сергея Лаврова из Афганистана. И у нас.
Telegram-канал «СерпомПо»