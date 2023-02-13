Как страны ОДКБ ответили Лукашенко

Как страны ОДКБ ответили Лукашенко23
- 13.02.2023, 12:18
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Диктатор сегодня заявил, что блоку придется определиться с позиций по войне в Украине.
Лукашенко заявил, что странам ОДКБ в скором времени придется определяться с позицией в конфликте Украины и России. Об этом он заявил новому генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетову.
«Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время (оно недалеко, буквально завтра) — оно потребует определяться, занимать определенную позицию.
Отметим, что страны ОДКБ уже во многом определились с позицией по войне в Украине.
Так Казахстан заявил, что страны, входящие в ОДКБ не будут участвовать в войне России против Украины: это «не входит в зону ответственности организации».
Были и другие заявления, которые косвенно подтверждают позицию стран блока по войне в Украине.
К примеру, Казахстан заявил о непризнании «ДНР» и «ЛНР» и высказался за территориальную целостность Украины.
Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине.