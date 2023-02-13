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Как страны ОДКБ ответили Лукашенко

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  • 13.02.2023, 12:18
  • 15,944
Как страны ОДКБ ответили Лукашенко

Диктатор сегодня заявил, что блоку придется определиться с позиций по войне в Украине.

Лукашенко заявил, что странам ОДКБ в скором времени придется определяться с позицией в конфликте Украины и России. Об этом он заявил новому генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетову.

«Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время (оно недалеко, буквально завтра) — оно потребует определяться, занимать определенную позицию.

Отметим, что страны ОДКБ уже во многом определились с позицией по войне в Украине.

Так Казахстан заявил, что страны, входящие в ОДКБ не будут участвовать в войне России против Украины: это «не входит в зону ответственности организации».

Были и другие заявления, которые косвенно подтверждают позицию стран блока по войне в Украине.

К примеру, Казахстан заявил о непризнании «ДНР» и «ЛНР» и высказался за территориальную целостность Украины.

Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине.

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