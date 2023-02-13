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В Гомеле хотят снести модель московского Кремля

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  • 13.02.2023, 14:14
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В Гомеле хотят снести модель московского Кремля

Модель из пластика была установлена в 2016 году.

В Гомеле могут снести модель московского Кремля, сообщает «Флагшток».

Модель Кремля вместе с другими мировыми достопримечательностями из пластика были установлены в гомельском сквере Громыко в 2016 году.

Вопрос о сносе пластиковых моделей инициировал Гомельский горисполком, сославшись на три обращения гомельчан, которые сообщили об износе пластиковых конструкций.

Примечательно, что чиновники уже проводили опрос о судьбе макетов в 2019 году: тогда на сайте горисполкома 57% (почти 3 500 человек) проголосовали за снос макетов.

В начале 2020 году гомельчане создали петицию с требованием снести макеты. Но тогда им было отказано.

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