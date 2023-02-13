В Гомеле хотят снести модель московского Кремля 8 13.02.2023, 14:14

2,592

Модель из пластика была установлена в 2016 году.

В Гомеле могут снести модель московского Кремля, сообщает «Флагшток».

Модель Кремля вместе с другими мировыми достопримечательностями из пластика были установлены в гомельском сквере Громыко в 2016 году.

Вопрос о сносе пластиковых моделей инициировал Гомельский горисполком, сославшись на три обращения гомельчан, которые сообщили об износе пластиковых конструкций.

Примечательно, что чиновники уже проводили опрос о судьбе макетов в 2019 году: тогда на сайте горисполкома 57% (почти 3 500 человек) проголосовали за снос макетов.

В начале 2020 году гомельчане создали петицию с требованием снести макеты. Но тогда им было отказано.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».