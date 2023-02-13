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МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь

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  • 13.02.2023, 17:59
  • 20,356
МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Это связано с новым наступлением России.

Правительство Франции настоятельно рекомендовало своим гражданам не совершать поездки в Беларусь. Это связано с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечает издание, власти Франции обратились с таким призывом к своим гражданам, поскольку Россия начала новое наступление в Украине.

Стоит заметить, что сегодня, 13 февраля, США призвали своих граждан срочно покинуть Россию из-за непредсказуемых последствий на фоне вторжения россиян в Украину.

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