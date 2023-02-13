МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь

МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь14
- 13.02.2023, 17:59
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Это связано с новым наступлением России.
Правительство Франции настоятельно рекомендовало своим гражданам не совершать поездки в Беларусь. Это связано с войной в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отмечает издание, власти Франции обратились с таким призывом к своим гражданам, поскольку Россия начала новое наступление в Украине.
Стоит заметить, что сегодня, 13 февраля, США призвали своих граждан срочно покинуть Россию из-за непредсказуемых последствий на фоне вторжения россиян в Украину.