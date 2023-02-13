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Канада вслед за Францией призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

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  • 13.02.2023, 20:53
  • 15,588
Канада вслед за Францией призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Это связано с войной в Украине.

Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси.

Об этом сообщает МИД Канады.

«Способность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси очень ограничена», - говорится в сообщении.

Гражданам Канады рекомендуют покинуть Беларусь коммерческим транспортом.

Также канадцы сообщили, что следует избегать путешествий в Беларусь из-за риска выборочного применения местных законов и войну России против Украины.

Напомним, что ранее Франция призвала своих граждан покинуть Беларусь.

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