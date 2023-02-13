Канада вслед за Францией призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Канада вслед за Францией призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь24
- 13.02.2023, 20:53
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Это связано с войной в Украине.
Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси.
Об этом сообщает МИД Канады.
«Способность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси очень ограничена», - говорится в сообщении.
Гражданам Канады рекомендуют покинуть Беларусь коммерческим транспортом.
Также канадцы сообщили, что следует избегать путешествий в Беларусь из-за риска выборочного применения местных законов и войну России против Украины.
Напомним, что ранее Франция призвала своих граждан покинуть Беларусь.