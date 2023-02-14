Медики назвали популярные продукты, которые способны защитить печень 1 14.02.2023, 12:13

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Один из таких продуктов — овсянка.

Печень отвечает за расщепление углеводов, выработку глюкозы и детоксикацию организма.

Она также накапливает питательные вещества и вырабатывает желчь, которая необходима для правильного переваривания и усвоения питательных веществ, содержащихся в пище. Дисфункция печени может привести к заболеванию печени, нарушению обмена веществ и даже диабету второго типа.

Как (пишет https://medicina.ua/presscenter/articles/digestion/itm/10827/) Medical News Today, есть несколько продуктов и напитков, которые можно употреблять, чтобы защитить свою печень.

Во-первых, как ни странно, для печени полезен кофе, особенно потому, что он защищает от таких проблем, как жировая болезнь. Также отмечается, что ежедневное употребление кофе может помочь снизить риск хронических заболеваний печени. Он также может защитить печень от таких опасных болезней, как рак, говорят эксперты.

Еще один продукт – овсянка. Это самый простой способ добавить в свой рацион клетчатку. Клетчатка – важный инструмент для пищеварения, а специфические волокна овса могут быть особенно полезны для печени. Овес и овсянка богаты соединениями, называемыми бета-глюканами. Они помогают модулировать иммунную систему и бороться с воспалением, а также могут быть особенно полезны в борьбе с диабетом и ожирением.

Добавление чеснока в рацион также может помочь стимулировать работу печени. Потребление чеснока снижает массу тела и содержание жира без изменения безжировой массы тела.

Многие ягоды, такие как черника, малина и клюква, содержат антиоксиданты, называемые полифенолами, которые могут помочь защитить печень от повреждений. Регулярное употребление ягод также может помочь стимулировать иммунную систему.

Виноград, виноградный сок и виноградные косточки богаты антиоксидантами, которые могут помочь печени, уменьшая воспаление и предотвращая повреждение печени. Употребление цельного винограда с семенами – простой способ добавить эти соединения в свой рацион. Добавка с экстрактом виноградных косточек также может содержать антиоксиданты.

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