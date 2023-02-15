Концерт «Ляписа Трубецкого» отменили в Черногории 15.02.2023, 19:16

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Ранее концерт был отменен Сербии.

В Будве, курортном городе на побережье Черногории, 14 февраля отменили концерт «Ляписа Трубецкого». Это произошло после того, как за несколько часов до выступления, перед клубом собралась толпа людей, скандирующая «Сербы и русские — братья навеки», пишет местное издание CDM.

Сам клуб отмену концерта не комментировал, как и представители «Ляписа Трубецкого». Но на выступление перед концертом отреагировали в посольстве Украины в Черногории. Там заявили, что это может быть истолковано как «прямая угроза украинцам в Будве».

«Призываем власти Черногории срочно отреагировать на этот инцидент и сделать все для обеспечения безопасности украинцев, проживающих в Черногории», — подчеркнули в посольстве Украины.

Сегодня вечером, 15 февраля, должен состояться концерт «Ляписа Трубецкого» в Которе — еще одном городе в Черногории.

Напомним, ранее концерт «Ляписа Трубецкого» отменили в Белграде, столице Сербии. По словам организаторов, это произошло из-за плохого самочувствия Сергея Михалка. Но озвучивалась и другая версия — недовольство мероприятием высказывали в националистическом движении.

«Фронтмен этой группы Сергей Михалок узнаваем как враг России и сторонник киевского майдана». Он известен тем, что написал песню «Воины света», которая стала практически гимном государственного переворота в Украине в 2014 году", — говорилось в сообщении движения.

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