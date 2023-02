Ученые составили список самых счастливых песен всех времен 1 17.02.2023, 22:47

1,730

Топ возглавил хит 1966 года.

Good Vibrations группы The Beach Boys возглавила список песен, которые делают людей счастливее. Хит 1966 года отвечает всем требованиям начуной формулы доктора Майкла Боншора, который изучает музыкальную психологию.

Исследователь выяснил, что сочетание мажорной тональности, септаккордов, 137 ударов в минуту, сильного бита, четырех долей в каждом такте и структуры куплет-припев-куплет-припев — это верный способ создать счастливый трек. Он также должен иметь повторяющиеся риффы и сочетание предсказуемости и неожиданности.

Топ-10 счастливых песен выглядит следующим образом:

Good Vibrations — The Beach Boys;

I Got You — James Brown;

House of Fun — Madness;

Get the Party Started — P!nk;

Uptown Girl — Billy Joel;

Sun Is Shining — Bob Marley;

I Get Around — The Beach Boys;

YMCA — Village People;

Waterloo — ABBA;

September — Earth, Wind & Fire.

По формуле счастливой песни также был создан идеальный трек The Lighter Note. Запись заказала компания Müllerlight, которая объединилась с доктором Боншором, а также провела исследование 2000 человек. Оно показало, что 32 процента из них ежедневно обращаются к музыке, чтобы улучшить свое настроение.