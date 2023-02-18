Бережет сердце и сосуды: названо масло с бесценными свойствами 3 18.02.2023, 20:59

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Всего половина ложки этого масла в день защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания — одни из самых распространенных. Но есть отличный и простой способ уберечь сердце и сосуды от проблем и заодно улучшить состояние здоровья. Американские исследователи утверждают, что оливковое масло — идеальный вариант для защиты от опасных болезней.

К такому выводу пришли в ходе исследования ученые Гарварда. В ходе исследований выяснилось, что этот вид масла снижает риск развития рака, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, а также респираторных заболеваний.

Эксперимент начали еще в 1990 году и с тех пор авторы проанализировали более 90 тысяч мужчин и женщин. Те, кто регулярно употребляли оливковое масло не имели признаков каких-либо патологий сосудов или сердца.

Риск получить рак у них оказался ниже на 17% в сравнении с теми, кто его не употреблял. Нейродегенеративные болезни развивались на 29% реже. Таким образом, уровень смертности путем замены вредных жиров, таких как маргарин или майонез, на оливковое масло, снижался от 8 до 35%.

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