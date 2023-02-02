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Самолет Лукашенко не долетел до Беларуси

  • 2.02.2023, 0:17
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Самолет Лукашенко не долетел до Беларуси

Судно приземлилось в Абу-Даби.

Зарубежное путешествие Александра Лукашенко и его окружения продолжается. Несколько минут назад его самолет приземлился в столице ОАЭ Абу-Даби, свидетельствуют данные сервиса Flightaware.

По данным сервиса по отслеживанию полетов самолетов, борт Лукашенко вылетел из аэропорта возле водопада Виктория в Зимбабве и начал снижение в районе Абу-Даби. Транспондер выключился в 23:48 +04.

Напомним, в Зимбабве Лукашенко прилетел из ОАЭ, где находился с 25 по 30 января. За эти дни его пресс-служба не сообщала об официальных встречах и переговорах в ОАЭ. В Зимбабве Александра Лукашенко сопровождал сын Коля, а также мать Коли Ирина Абельская.

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