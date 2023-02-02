Электрогрузовик Volvo преодолел рекордное расстояние 2.02.2023, 2:34

Грузовик перевозил 20 тонн апельсинов.

Электрический грузовик с полуприцепом Volvo FH Electric проехал 3000 км между Швейцарией и Испанией. сообщает Еlectrec.

Отмечается, что это стало рекордным расстоянием, пройденным когда-либо коммерческим тягачом на электротяге.

Поездка заняла неделю. Больше всего времени ушло на подзарядку грузовику. Это было примерно 20 раз. Запас хода грузовика порядка 300 км на одном заряде.

«Рекорд или нет, но решающим фактором для нас является тот факт, что благодаря этой поездке были получены важные знания об использовании электрогрузовиков в междугородних перевозках», - отметил соуправляющий директор Krummen Kerzers Питер Краммен.

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