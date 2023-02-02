Под завалами кричат люди: Россия ударила ракетой «Искандер» по жилому дому в Краматорске 2 2.02.2023, 8:10

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Три человека погибли, множество раненых.

В ночь на 2 февраля российские войска ударили по Краматорску Донецкой области ракетой «Искандер-К».

Об этом сообщают в полиции Донецкой области. По последним данным, в результате удара повреждены по меньшей мере 8 многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. По предварительным данным, погибли трое мирных людей, еще 20 получили ранения.

«Вражеская атака произошла в 21:45. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Полиция документирует последствия военного преступления России. На месте работают 11 следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи, медики, патрульные полицейские и другие подразделения», - говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы публикуют ужасные фото прилета. На кадрах видно, что российская ракета попала в жилой дом. В результате попадания разрушены два подъезда. Также сообщается, что под завалами кричат люди. Жителей поврежденных домов эвакуируют в убежище.

В эфире телемарафона глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил информацию о количестве погибших. По его словам, количество жертв оказалось меньшим, чем сообщалось ранее.

«По состоянию на данный момент два человека погибли. Сообщалось во время проведения поисковой информации, что погибли три человека, но пока точно подтвердить могу два человека. Третий человек находился в беспомощном состоянии, и он реанимирован, направлен в Днепр, где делается все возможное, чтобы этому человеку спасти жизнь. Восемь человек ранены, двое в тяжелом состоянии. Стабилизировано их состояние, и также люди переведены в соседнюю область. … Всего обратился за медицинской помощью 21 человек», – сказал он.

Также Кириленко уточнил, что масштаб разрушений еще не устанавливается. Предварительно, часть дома уцелела после атаки.

«В доме разрушен полностью один подъезд, остальные два подъезда уцелели, если можно так сказать… Выбиты окна, повреждена крыша, входные пути. Рядом с этим домом 8 домов также повреждены, выбило окна, двери, разрушены крыши. Смотр будет проходить уже утром», – сказал Кириленко.

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