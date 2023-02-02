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Видеофакт: Украинский снайпер ночью наказал российского военного

  • 2.02.2023, 8:35
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Видеофакт: Украинский снайпер ночью наказал российского военного

Погибший оккупант рухнул на дно окопа.

В Интернете появилось видео работы снайпера ВСУ на передовой, который ликвидирует солдата российской армии. Украинский снайпер снял удачную охоту на группу российских военных, которую вел с использованием тепловизионного прицела. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

На опубликованных кадрах можно заметить троих российских военных, один из которых слишком сильно вылез из окопа и поплатился за свою ошибку жизнью. После прицеливания и выстрела тело погибшего российского оккупанта сваливается на дно окопа.

Пользователи социальных сетей отмечают, что, судя по движениям, на видео погибший оккупант как будто пытается справиться с украденной стиральной машиной. Бойцы украинской армии отмечают, что используют западные тепловизоры высокого качества, которые не оставляют шанса российским военным спрятаться в темное время суток.

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