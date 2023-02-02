«Колонны россиян будут выходить с поднятыми руками» 1 2.02.2023, 8:55

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Офицер Армии обороны Израиля назвал решающий фактор для освобождения Крыма.

Освобождение Крыма произойдет очень легко, если Украина получит ракеты ATACMS и выйдет к Азовскому морю.

И тогда Крымский полуостров станет похож на спелую гроздь винограда, которая свисает с ветки дерева и просто глупо будет ее не откусить. Такое мнение высказал офицер Армии обороны Израиля в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Алексею Гомону на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

«А вот уже после того, как Украина заберет Крым, дальше я хочу посмотреть на то, как российская власть сможет переварить это событие, потому что это не Херсон. Это нельзя объяснить жестом доброй воли или какими-то еще прекрасными терминами», – отметил Тамар.

Также военный эксперт признался, что ему очень хочется посмотреть, как Соловьев будет объяснять ситуацию, когда колонны российских военнопленных с поднятыми руками будут выходить из Крыма и когда украинские национальные флаги вывесят на госучреждениях на территории Крымского полуострова.

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